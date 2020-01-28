Міла Куніс налякала прихильників сильною худобою і виснаженим виглядом

Міла Куніс (фото: instagram.com/millakunisreal)

Міла і Ештон відвідали прем'єру фільму "Чотири хороших дня"

36-річна актриса Міла Куніс вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком - 41-річним актором Ештоном Катчером. При цьому вихід у світ не на жарт налякав шанувальників Міли. Останнім часом вони з занепокоєнням стежать за новинами про свою улюбленицю. Актриса помітно різко схудла, вона практично не з'являється на світських заходах і не знімається в нових проектах. Сам факт того, що Куніс стала хоч десь з'являтися вже викликав "хвилю надії" серед її шанувальників.

Так, Міла Куніс і Ештон Катчер відвідали днями прем'єру фільму "Чотири хороших дня". За сюжетом кінострічки, молода жінка Моллі, яка лікується від наркоманії, в період загострення кризи возз'єднується зі своєю літньою матір'ю Деб. Долаючи минулі родинні незгоди й образи, Деб знову намагається врятувати дочку від залежності. Прем'єра відбулася в рамках кінофестивалю Sundance.

При цьому для відвідування кінофесту Міла і Ештон одяглися абсолютно зазвичайно у повсякденний одяг. Катчер вибрала просту білу футболку, загорнувшись шарфом. Міла позувала перед камерами у чорній водолазці і темних джинсах, поєднуючи образ зі шкіряними черевиками.

Міла Куніс на прем'єрі фільму "Чотири хороших дня" (скріншот: instagram.com/celebridadefanpagehki)

Скріншот: instagram.com/bedbugcutie

Скріншот: instagram.com/mila.kunis.spain

Душевно поспілкувавшись з пресою і зробивши пару кадрів на пам'ять, зоряна пара зайняла свої місця в залі. При цьому журналісти відзначили, що актори весь час трималися за руки. Так що навряд чи у них є якісь проблеми у відносинах. І все ж Катчер з якоїсь причини відмовився фотографуватися разом з дружиною.

Міла Куніс і Ештон Катчер (скріншот: instagram.com/bedbugcutie)

Відзначимо, що останнім часом в закордонних ЗМІ гадають, що ж сталося з Куніс. Нещодавно відома брюнетка потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки по Беверлі-Хіллз. В очі відразу впадає сильна худоба і навіть виснаженість актриси. Міла тоді наділу світлу куртку-косуху і чорні скіні з деніму, завершивши образ чобітьми на стійкому каблуці і містким рюкзаком.

Ештон Катчер з дітьми (скріншот: instagram.com/bedbugcutie)

Нагадаємо, що наприкінці минулого року шлюб Милі і Ештона були на межі розриву. А все через скандальні мемуари його колишньої дружини, 57-річної Демі Мур. Актриса випустила мемуари, в яких була більш, ніж відверта. Голлівудська кінодіва написала в книзі і про свого колишнього чоловіка. Як стверджує Мур, Катчер примушував її до сексу втрьох. А також морально знущався над нею, коли у Мур почалися проблеми з алкоголем. Сам Ештон ніяк не коментував одкровення екс-коханої. Проте пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що мемуари Демі Мур серйозно похитнули відносини актора з його нинішньою дружиною Мілою Куніс. Нагадаємо, що Міла і Ештон разом з 2012 року. У 2014 році у них народилася дочка Уайєтт Ізабель Катчер. А в 2016-му - син Димитрій Портвуд Катчер.

Схоже, що після недавнього скандалу, спровокованого одкровеннями Демі Мур, у відносинах Куніс і Катчера нарешті запанувала колишня гармонія.

Нагадаємо, раніше Кучеренко розповіла про беззастережну довіру до Комарова: Забула слово "страшно".