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Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 13:16
Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії
Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Артистка залишилася вражена красою та масштабами архітектури Барселони

Українська співачка болівійського походження і учасниця Танців з зірками 2018 Michelle Andrade, як і багато інших знаменитостей, вирушила на відпочинок. Однак на відміну від більшості, вона вибрала не екзотичні пляжі, а Європу - артистка проводить святкові канікули в Іспанії. На своїй сторінці в Instagram поділилася виконавиця яскравими знімками з відпочинку.

Судячи з фото, більшу частину часу Мішель провела в Барселоні. Співачка залишилася в захваті від цього міста і закликала своїх прихильників якомога більше подорожувати.

"Перший раз коли я повернула голову в бік Sagrada familia!! У мене тіло покрилося мурашками від захвату і від масштабу. фотографії та відео, абсолютно не передаюсть нічого з того, що я побачила своїми очима. Подорожуйте!!! Живіть! Насолоджуйтесь!" - написала Андраде під фото на тлі знаменитого собору Саграда Фамілія.

Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії

Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Мішель позувала у пісочного кольору штанях, теплій куртці з білою підкладкою і чорних черевиках.

Вона також показала фото. зроблені в горах і біля інших іспанських пам'яток.

Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з ІспаніїMichelle Andrade поділилася яскравими знімками з ІспаніїMichelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії

Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Шанувальники розхвалили артистку, повідомивши, що вона дуже красива і похваливши яскраві фото.

"Круте фото", "Найкрасивіша", "Яка красивааа", "Щоб у 2019 році було у тебе все добре))", "Я там була, і це реально не передати словами! Храм величезний! Ти дуууже класна, мила. Люблю тебе", "Красуня", "Мишелька ти ти просто вогонь і супер!Продовжуй в тому ж дусі!Ти ТОП", "Шикарна", "Боже вогонь-дітка))", "Мишелька сама найкраща!" - пишуть фоловери.

Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з ІспаніїMichelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії

Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з ІспаніїMichelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії

Скріншот коментарів (instagram.com/mishvirmish)

Нагадаємо, Катя Осадча, яка разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відпочиває на березі Індійського океану, розбурхала мережу новим фото. Багато користувачів мережі припустили, що ведуча знову вагітна.

Ми також писали про те, що Настя Каменських біля басейну вразила спокусливими формами на відпочинку.

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