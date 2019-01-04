Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії

Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Артистка залишилася вражена красою та масштабами архітектури Барселони

Українська співачка болівійського походження і учасниця Танців з зірками 2018 Michelle Andrade, як і багато інших знаменитостей, вирушила на відпочинок. Однак на відміну від більшості, вона вибрала не екзотичні пляжі, а Європу - артистка проводить святкові канікули в Іспанії. На своїй сторінці в Instagram поділилася виконавиця яскравими знімками з відпочинку.

Судячи з фото, більшу частину часу Мішель провела в Барселоні. Співачка залишилася в захваті від цього міста і закликала своїх прихильників якомога більше подорожувати.

"Перший раз коли я повернула голову в бік Sagrada familia!! У мене тіло покрилося мурашками від захвату і від масштабу. фотографії та відео, абсолютно не передаюсть нічого з того, що я побачила своїми очима. Подорожуйте!!! Живіть! Насолоджуйтесь!" - написала Андраде під фото на тлі знаменитого собору Саграда Фамілія.

Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Мішель позувала у пісочного кольору штанях, теплій куртці з білою підкладкою і чорних черевиках.

Вона також показала фото. зроблені в горах і біля інших іспанських пам'яток.

Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Шанувальники розхвалили артистку, повідомивши, що вона дуже красива і похваливши яскраві фото.

"Круте фото", "Найкрасивіша", "Яка красивааа", "Щоб у 2019 році було у тебе все добре))", "Я там була, і це реально не передати словами! Храм величезний! Ти дуууже класна, мила. Люблю тебе", "Красуня", "Мишелька ти ти просто вогонь і супер!Продовжуй в тому ж дусі!Ти ТОП", "Шикарна", "Боже вогонь-дітка))", "Мишелька сама найкраща!" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/mishvirmish)

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