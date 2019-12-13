Вона не змінюється! Сальма Хайєк показала рідкісні архівні кадри з молодості

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка демонструє завидну генетику

Сальма Хайєк – одна з знаменитостей «за 50», які продовжують розбурхувати мережу молодістю і красою. Зазвичай актриса любить показати селфі і фото, зроблені в даний час. Кожен раз такі знімки викликають хвилю захоплення від шанувальників. Фоллловеры дивуються, як Сальма зуміла зберегти шкіру такою пружною і свіжою, а фігуру – стрункою і привабливою.

Сальма довела, що все так само прекрасна (фото: instagram.com/salmahayek)

Цього разу актриса вирішила піти іншим шляхом: вона опублікувала кілька архівних кадрів з молодості, на яких виглядає практично так само, як зараз. Хайєк позує в пишній синій спідниці, а оголені груди прикриває шматком рожевої тканини. Високі підбори, яскравий макіяж, укладка з розпатланим волоссям... Зірка продемонструвала всю свою природну привабливість. І, мабуть, головна відмінність від неї теперішньої – це вищипані брови. «Добре, що ніхто не підійшов і не полоскотав мене, бо мої руки були частиною гардеробу», – залишила знаменита актриса кумедний підпис у своїй звичній манері.

Сальма з колегами по зйомках (фото: instagram.com/salmahayek)

«Королева», «ти прекрасна», «жінка-мрія», «я хочу полоскотати тебе», «чудова», «ти найкрсивіша жінка назавжди», – тут же засипали Сальму компліментами шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Сальма також опублікувала дуже несподіване селфі з ще однією знаменитою красунею – Анджеліною Джолі. «Боже, мені так пощастило! Я думала, я буду просто працювати з прекрасними акторами, граючи інопланетян. Але я не знала, що потоваришую з дивовижними людськими створіннями», – написала знаменитість під спільним фото. Потрібно відзначити, що як 53-річна Сальма, так і 44-річна Анджеліна виглядають просто приголомшливо.