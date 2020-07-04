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Змінюється щодня: Джамала зворушила розповіддю про новонародженого синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.07.2020 - 14:12
Змінюється щодня: Джамала зворушила розповіддю про новонародженого синочка
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що дитина вимагає більше уваги, ніж його старший брат в тому ж віці

Джамала зовсім нещодавно вдруге стала мамою – 19 червня вона народила синочка Селім-Гірая. Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим вони також виховують дворічного Еміра-Рахмана. Обличчя малюка співачка поки що не поспішає показувати, проте вже викладала фото з першої прогулянки з ним. Після пологів пройшло вже два тижні і артистка вирішила розповісти, як змінилося її життя.

Зіркова матуся опублікувала у своєму Instagram ніжне сімейне фото, на якому вона ще вагітна молодшеньким. На знімку маленький Емір зворушливо цілує живіт мами, а Бекір з любов'ю дивиться на них. Джамала поділилася, що Селім-Гірай вимагає до себе багато уваги, а ще він дуже швидко змінюється.

Змінюється щодня: Джамала зворушила розповіддю про новонародженого синочка

Джамала зворушила ніжним кадром з чоловіком і старшим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Два тижні. Рівно два тижні як я мама двох хлопчиків. Кажуть, що мама, у якої два сина, по-справжньому має крила. Тут все сходиться, у мене навіть пісня є на цей рахунок. Хочеться, звичайно, швидше налагодити розклад. Можу сказати, що цей хлопець виразно вимагає більше уваги, ніж вимагав Емір.

Чи то літо, чи то весь хаос, який відбувається за вікном, розташовує до того, щоб ще більше насолодитися моментами материнства. Я бачу, як Селім-Гірай змінюється просто кожен день, це навіть непристойно. Не пам'ятаю, щоб я помічала, як Емір так швидко змінюється... Вдивляєшся в деталі: ось брова, ось око, ось розпрямляється обличчя... Мені здавалося, цей процес буде відбуватися повільніше. І я жадібно вдивляюся в Селім-Гірая, хочу зафіксувати в пам'яті кожну секунду.

Круто бути мамою двох хлопчиків! - сміливо можу заявити через два тижні. Дуже скучила за всіма своїми друзями. А ще я сумую за літом. Дай Бог, щоб у всіх нас воно відбулося", - зазначила співачка.

Шанувальники розчулюються ніжному фото і бажають Джамалі і її дітям здоров'я і щастя.

  • Ура, пів місяця маленькому принцу Селимчику! Нехай росте щасливим та здоровим ваш дорогий синочок, Джа!
  • Радості любові удачі ще багато діток
  • ЕМІР і СЕЛІМ-два маминих багатства.
  • Чарівного вам польоту, Джа!
  • Теперішнє і кайфовий щастя бути мамою синочка і лапочки дочки-благословенний почуття! Ось у мене як під закааз
  • Спасибі, що ділитесь своїм станом! Здоров'я і пізнання прекрасного світу навколо для Ваших хлопчаків!
  • Вітаю вас здоров'я вашим хлопчиком
  • Дуже рада за вас з Бекіром. Джа, як Емір відреагував що у нього є братик, не ревнує?

Змінюється щодня: Джамала зворушила розповіддю про новонародженого синочка

Скріншот коментарів

Раніше Джамала розповіла про зйомки в голлівудському фільмі про Євробаченні разом з зірками першої величини.

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Автор: Lite

Теги Новини України Джамаласын
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