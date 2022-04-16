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"Мене розриває на частини від цього варварства": П'єр Рішар засудив агресію проти України

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Субота 16 квітня 2022 22:08
"Мене розриває на частини від цього варварства": П'єр Рішар засудив агресію проти України Фото: П'єр Рішар (pierre-richard.fr)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення, в якому засудив російську агресію проти України. Він назвав дії військових РФ огидними й вторгнення - варварством.

87-річний актор П'єр Рішар зізнався, що його шокує те, що зараз відбувається. Він дивиться новини щодня і дуже сподівається на швидке закінчення війни, яку вважає огидною.

"Мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну, і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо", - сказав П'єр Рішар.

Він додав, що в жаху від кадрів з численними вбитими людьми в зруйнованих містах. Французький актор один з небагатьох, хто пам'ятає жахи Другої світової війни – Рішар пережив її в дитинстві.

Також П'єр Рішар підтримав Україну та українців і зізнався, що захоплюється нашою силою духу.

"Я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого президента, я високо ціную їх сміливість, їх дух протистояння, їх самовідданість, я їх високо ціную, я ними захоплююся, ось що я хотів вам сказати. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога швидше, бо продовжувати це просто огидно", - сказав знаменитий артист.

П'єр Рішар підтримав Україну

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще у 2016 році П'єр Рішар відмовився виступати перед росіянами в окупованому Криму, щоб зберегти можливість відвідувати Україну.

А також ми повідомляли, що раніше Україну підтримав Арнольд Шварценеггер.

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