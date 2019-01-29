"Мене попереджали": дружина Миколи Тищенко в бікіні розповіла про мінуси відпочинку в Таїланді

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська "блиснула" стрункою фігурою і нескінченними ногами, захопивши підписників

Бізнесвумен і екс-модель, дружина відомого ресторатора Миколи Тищенко, Алла Барановська, яку шанувальники нещодавно порівняли з райським птахом, поділилася тонкощами відпочинку в Таїланді. Під своїм пляжних фото в Instagram вона розповіла про мінуси відпустки на популярному екзотичному курорті.

На фоні пальм, вілл і зелених галявин, дівчина позує в міні бікіні лавандового кольору, стоячи поряд з величезним плетенным гамаком. Алла зазначила, що, незважаючи на навколишню красу, їй зовсім не подобається місцева кухня, а також шум і безліч туристів, які забруднюють пляжі.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Це місце однозначно залишиться в списку моїх улюблених в Таї. Дуже красивий острів в годині їзди по морю від Пхукета. Дуже гарний готель. Два мінуси: стабільно в готелях мені трапляється страшна тайська кухня, обід можна було віддати ворогові. І натовпи туристів на пляжі готелю 5* з 10:30 ранку до 16:30 вечора. Шум, як в мегаполісі. Мене попереджали, що пляж не приватний, але що буде така юрба, що залишає пляшки від пива, я не очікувала. Зате в готелі поруч взагалі порожній пляж, не менш красивий, більш просторий! Але готель не такий. Несправедливість і крапка", - заявила дружина ресторатора.

Підписсники в першу чергу почали нахвалювати струнку фігуру Алли, а також засипати питаннями про враження від відпочинку в Таїланді.

"Алло, твої ноги це найкращий у світі мотиватор!", "Фігура – вогонь", "Ноги нескінченні! Клас! Пощастило Миколі", "Який купальник і яке тіло", "Дуже красива", "Шикарна", "Алло, ви прекрасна!" - не шкодували компліментів коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Також дружина головного "ревізора" країни поділилася чуттєвим знімком в купальнику з недавньої фотосесії, яка сподобалася підписникам Барановської. Дівчина витончено сидить на дерев'яному шезлонгу, демонструючи стрункі довгі ніжки.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Друзі, сорі за стільки фоток з серії. Остання. Завтра спамити сторіз з острова? Ми тут ненадовго", - поцікавилася вона у шанувальників, які тут же почали відзначати бездоганну зовнішність Алли.

Раніше Алла Барановська розповіла про надлишок жіночої уваги, яку відчуває її чоловік в соцмережі, і негативні коментарі від прихильниць Миколи Тищенко в її бік.

До речі, Алла Барановська з Миколою Тищенко і маленьким сином Давидом знялася у спільній сімейній фотосесії, яка зачарувала шанувальників.