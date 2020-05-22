Мене так ніхто не кохав: Потап зважився на особисте зізнання про стосунки з Каменських

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співак відверто розповів, як склалися його стосунки з дружиною

Потап і Настя Каменських зовсім скоро, 23 травня, відсвяткують річницю весілля! Пара до останнього прне афішували свої стосунки і постійно мовчала, зате саме свято зібрало безліч зіркових гостей, а щасливі наречений з нареченою не приховували більше своїх справжніх почуттів від широкої громадськості. І ось, напередодні знаменної дати для молодої сім'ї Потап поговорив в прямому ефірі з Олею Поляковою та зіграв з нею в гру "Правда чи дія", розкривши всі таємниці свого роману і стосунків з Настею.

Він зізнався, що закохався в майбутню дружину не відразу. Потап і Настя – Тельці і дуже схожі за темпераментом, але тим не менш це спочатку нітрохи не сприяло сближениию артистів.

"Коли Настю не знаєш, здається, що всі ці її емоції - кривляння. А вона просто 7 років прожила в Італії і підібрала цю манеру говорити, співати. Мені здалося, що це якось не по-нашому, та спочатку вона мене навіть трохи відштовхувала. Потім, коли вона проявила свій характер, і з приводу пісні "Не пара" сказала: "Ось це я буду співати?" - я на неї розсердився", - згадує репер.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

За його словами, у артистів був період, коли вони один одного явно недолюблювали і всіляко демонстрували це, навіть їздили в різних машинах. Незважаючи на всі складнощі, Потап зрозумів, що зв'язок між ним і Настею нерозривний і він назавжди. Репер почав опиратися власним почуттям, але був не в змозі з ними впоратися.

"По-перше, вона мене дуже любить, так як ніхто мене не любив. Вона неймовірний життєлюб. Хороша, добра, не заздрісна, а серед зірок це рідкісне якість. Настя така була відразу, тому що виросла за кордоном, перейняла кілька культур", - вважає продюсер.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Також він не може намилуватися дружиною і вважає, що вони з нею "збіглися як тетріс".

"Вона шалено красива. Вона весь час красива. Вранці прокидаєшся - красива, ввечері приходиш - красива, злиться на тебе, ніс свій морщить - і все одно красивий цей ніс. А потім, коли сам злишся, дивишся на неї, а вона така гарна. І ти думаєш: "Де ж тебе обдурили?" А потім розумієш, що ніде. Буває таке - раз, і зійшлися", - прокоментував репер.

Раніше Потап і Настя Каменських поділилися своїм настроєм на постільному фото зі спальні.

Автор: Аня Бойчук