Такою мене ще не бачили ніколи: Наталя Могилевська розповіла, як карантин змінив її

Вчора ввечері на телеканалі "1+1" в рамках музичного марафону домашніх виступів артистів «Ти не один» відбулася прем'єра легендарного хіта "Відірватись від землі" в новій джазовій інтерпретації. Це не випадковий експеримент народної артистки, а перший сингл з майбутнього lounge edition альбому «Любов — то велика сила», вихід якого запланований вже в травні цього року. Саме режим самоізоляції на карантині для співачки став переосмисленням себе і своєї творчості:

"24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нові пісні, нові образи, подивилася на свої старі хіти по-іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом — суцільна насолода для душі. Зокрема, я готую грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion-образи. Мріяти, планувати і готувати щось нове — це найкращій засіб подолати кризу. Я дуже вдячна Вадиму Лисиці за те, що запропонував мені записати його саме таким. Цей альбом — найкраще наше враження від багаторічної співпраці.” — відкриває завісу Могилевська.

Оцінити уривок першого синглу з майбутнього альбому співачки можна вже зараз:

Наталя Могилевська - Відірватись від землі (Lounge edition) Національний марафон "Ти не один"