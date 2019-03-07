Мені казково: Світлана Тарабарова представила незвичайний кліп в стилі нео-мюзикл

TARABAROVA — Мені казково

TARABAROVA презентувала кліп в стилі "нео-мюзикл" на сингл "Мені казково". Це перша спільна робота співачки з хореографом-постановником Денисом Стульниковим і вже третя з командою "Маніфест продакшн".

Відразу після прем'єри кліпу співачка оголосила про незвичайний всеукраїнський тур #FOLLOWERS ONLY TOUR. Справа в тому, що зали не зможуть вмістити всіх бажаючих, тому потрапити на концерти зможуть тільки "фоловери" Світлани в соціальних мережах.

Зйомки кліпу на трек "Мені казково", який увійшов до альбому "23:25", відбувалися в одному з київських готелів, який за сценарієм зі звичайного перетворюється в місце чарівної вечірки. У новій відеороботі шанувальники побачать справжній музичний мюзикл з яскравими образами i стильною хореографією від Дениса Стульникова.

Яскраві кадри з нового кліпу Тарабарової

Син Світлани, п'ятимісячний Іван, вперше був присутній на зйомках кліпу, щоб не порушувати режим годування. Варто відзначити, що молода мама TARABAROVA знаходиться в ідеальній формі і вже готова здивувати країну незвичайним туром в підтримку альбому "23:25" - #FOLLOWERS ONLY TOUR.

TARABAROVA об'єднає світлої музикою 22 міста України. Своїм підписникам під час туру співачка обіцяє багато приємних сюрпризів і неповторну дружню атмосферу.

Графік туру і спеціальний КОД, без якого неможливо придбати квитки на концерт, можна знайти на сторінках Світлани в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Каменських випустила пікантний кліп "Попа як у Кім".