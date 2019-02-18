Меган Маркл вибрала школу для майбутнього малюка

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Герцогиня Сассекська знову вирішила порушити традиції

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл вже визначилася зі школою для майбутнього королівського спадкоємця. Вона вирішила знову порушити традиції королівського палацу і в одному з інтерв'ю повідомила, що розглядає варіант навчання у звичайній американській школі.

До народження дитини Меган Маркл залишилося всього кілька місяців і майбутні батьки відзначають, що до цих пір не знають, якої статі буде дитина. Меган Маркл неодноразово заявляла, що вони хочуть зробити собі сюрприз.

Відомо також, що майбутній малюк буде виховуватися окремо від інших дітей королівського сімейства і навіть народжувати Меган Маркл збирається вдома, з допомогою доулу.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Зовсім недавно стало відомо, що навчатися майбутня дитина Меган Маркл і принца Гаррі буде не у Великобританії, а в американській школі. Сам принц Гаррі, так само, як і його брат принц Вільям, закінчив школу при Ітоні, де дається традиційна англійська освіта.

Герцогиня Сассекська вирішила, що її майбутній малюк повинен отримати сучасну американську освіту. Вона вважає, що звичайна американська школа дасть можливість дитині отримати вищу освіту не тільки у Великобританії, але і в будь-якому університеті США.

До того ж, навчання в американській школі коштує набагато дешевше, ніж у британській, а порядки там менш суворі і дитина зможе більше часу проводити з батьками та друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Вільям зробив зворушливу заяву на День закоханих.

А також розповідали про те, що Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy.