Меган Маркл довела Кейт Міддлтон до сліз: герцогині не зійшлися характерами

Відео: Кейт Міддлтон і Меган Маркл неприязно ставляться одна до одної - ЗМІ (youtube.com/ТСН)

Члени британської королівської родини Кейт Міддлтон і Меган Маркл так і не змогли знайти спільну мову і ледь переносять одна одну. Про це повідомляють британські ЗМІ, йдеться в сюжеті ТСН.

Наближені до королівської сім'ї відзначають, що герцогині нібито не можуть налагодити відносини з-за занадто різних характерів.

Наголошується, що у герцогині Сассекської дуже непростий характер. Дружина принца Гаррі занадто вимоглива і перед своїм весіллям навіть довела Кейт до сліз. Це сталося під час примірки сукні для дочки Міддлтон Шарлотти.

Фото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Напружені відносини між Меган і Кейт відобразилися і на їхніх чоловіках, братах Гаррі та Вільямі. Вони стали набагато прохолодніше один до одного, ніж раніше. Хоча деякі припускають, що стався розлад як раз таки між братами, з-за чого погіршилися відносини між їх дружинами.

Фото: принци Вільям і Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

З-за напруженості між герцогинями принц Гаррі з дружиною відмовилися святкувати Різдво разом із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Фото: королівська сім'я (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон вперше висловилася про майбутню дитину Меган Маркл, який з'явиться на світ навесні наступного року.

Ми також повідомляли, як святкують Різдво Кейт Міддлтон і принц Вільям. Мама герцогині розповіла, що найбільше чекають цього свята принц Джордж і принцеса Шарлотта. За традицією, батьки Кейт купують відразу кілька ялинок, одну з яких наряджають онуки.

Відзначимо, що останнім часом преса намагається посварити Кейт і Меган — обговорює, як погано герцогині ладнають. Вони не коментують подібні розмови, але відомо, що скоро перестануть жити по сусідству, так як Маркл переїжджає з принцом Гаррі в заміську резиденцію — Фрогмор-хаус у Віндзорі. Там разом з подружньою парою буде жити мама Меган, 62-річна Дорія Рагланд.

Відео: (video.rbc.ua)