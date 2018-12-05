"Мріяла стати балериною": Аліна Гросу приміряла незвичайний образ

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Знімки вийшли дуже чуттєвими

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка зробила інтригуючу заяву, порадувала шанувальників новими знімками. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ніжні і в той же час чуттєві фотографії.

На них Аліна відображена в незвичайному для себе образі балерини. Гросу позувала у смугастій кофтинці, білій пачці та червоних туфлях на шпильці. Образ доповнювали червоний чокер на шиї і помада такого ж кольору.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Як зізналася співачка, в дитинстві вона мріяла саме про цю професію.

"У дитинстві я мріяла ще стати балериною, мені навіть сни снилися, де я в пачці. Але яка з мене балерина, хоч на всі шпагати сідаю, попа вниз тягне, залишимо цю справу Волочковій:) Пам'ятаю, мама мені в п'ятому класі купила пуанти і ту саму пачку чорного лебедя... і я в такому вигляді заявилася на фіз-ру в школі, щоб показати яка я граціозна, як же всі з мене ржали, ганьба століття, а вчитель запитав чи буду я в такому вигляді в футбол грати... на цьому моя кар'єра закінчилася", - іронічно поділилася Гросу і попросила фоловерів вибрати найкраще фото з трьох.

Скріншот поста (instagram.com/alina_grosu)

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Деякі користувачі мережі вагалися з вибором, зазначивши, що співачка відмінно вийшла на всіх знімках і виглядає, як лялечка.

"Аліночка, як можна вибирати найкраще фото, якщо ви на всіх фото красива і шикарна, і фото не передає всієї краси", - пише один з фоловерів.

"Лялечка", - зазначив інший.

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу виклала ролики у вигляді листування, в яких вона анонсувала вихід нового синглу "Дика" і повідомила про зміну сценічного імені.

"Аліни Гросу більше немає! Вона залишилася в кіно. В музиці тепер тільки GROSU", — повідомила співачка.

Раніше Аліна Гросу поділилася яскравими фото. На них Аліна позує на тлі жовтогарячого фону у вільному білому платті з оборкою з фіолетового хутра на подолі. Доповнила образ виконавиця білими туфлями на шпильці.

Також Аліна Гросу розкрила причину відходу від Лепса.

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