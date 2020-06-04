Мріємо про хлопця: вагітна Ілона Гвоздьова розсекретила ім'я майбутнього малюка

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Хореограф з чоловіком вже виховують доньку Валерію

Переможниця шоу Танці з зірками 2018 і популярний хореограф Ілона Гвоздьова днями зізналася, що знову вагітна - причому артистка вже на п'ятому місяці. Вони з чоловіком вже виховують 4-річну доньку Валерію і на цей раз дуже хотіли б хлопчика, але головне, щоб дитина була здоровою. Крім того, вони вже придумали ім'я для малюка, розповіла Ілона в інтерв'ю "КП в Україні".

Стать майбутньої дитини пара ще не знає, а от її ім'я швидше за все буде пов'язане з місцем, де все почалося.

"На даний момент ми з чоловіком ще не знаємо, кого чекаємо. Але, так сказати, до повного комплекту нам не вистачає хлопчика (посміхається). Коли я була вагітна перший раз, то чоловік чекав саме пацана, але народилася дівчинка, чому він теж шалено зрадів. Зараз мріємо про хлопця, а там як Бог дасть. Головне, щоб дитина була щасливою і здоровою", - каже Гвоздьова.

Обговорення з приводу імені ще ведуться.

"Ми з чоловіком обговорювали, як назвемо дитину. Так як ця прекрасна ситуація сталася в Домінікані, то вирішили: якщо народиться хлопчик, то назвемо - Домінік, якщо дівчинка - Домініка. Ще чоловікові подобається ім'я Гаяна, мені воно не сильно імпонує. Думаю, що ми знайдемо компроміс", - зазначила танцівниця.

Фото: Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Наприклад, коротке ім'я дочки у них теж не зовсім звичайне.

"Її повне ім'я Валерія, але так як мені не подобається коротке ім'я Лера, ми знайшли для себе іншу форму. Вона знає, що у неї є два імені - Рія і Валерія, тому на Леру навіть не реагує", - розповіла зоряна мама.

За словами Ілони, донька дуже добре сприйняла новину про майбутнє поповнення в сім'ї.

"Ми довго з чоловіком обговорювали, як сказати дочці максимально тактовно, адже дітки все по-різному реагують - для когось це щастя, а для когось стрес. Нам допоміг випадок. Незадовго до того, як ми сказали Рії про поповнення, у нас завагітніла кішка, чому дочка була дуже рада. Дуже раділа і ставилася до кішки з теплотою і ніжністю. А коли вона народила трьох кошенят, якраз настав такий момент, коли у мене вже було видно животик. Хоча, мені здається, дочка й раніше помічала, але нічого не питала, чекала, коли мама і тато їй самі скажуть. Так ось на радісній ноті народження кошенят ми сіли всі разом і розповіли, що у неї буде братик або сестричка. Сказали, що будемо так же її любити, що друга дитинка - це велике щастя. Рія дуже добре сприйняла новину в свої 4,5 рочки. Зараз вона дуже дбайливо доглядає за мною, приносить фрукти, вкриває ковдрою, кожен вечір цілує животик, розмовляє з ним", - поділилася хореограф.

Фото: Ілона Гвоздьова з донькою (instagram.com/ilonagvozdeva)

Що стосується забобонів про вагітність, у Гвоздьової їх немає, але розповідати дуже рано вона не хотіла.

"У мене немає жодних побоювань або забобонів, крім того, що не хотіла розповідати всім про вагітність на ранніх строках. Зараз мене засипали теплими коментарями, привітаннями, зарядили радістю, але люди є різні. А щодо того, показувати живіт чи ні, мені здається, все це нісенітниця, потрібно лише дбайливо до себе ставитися", - вважає вона.

Ілона намагається не виносити мозок чоловікові, вести здоровий і активний спосіб життя і продовжує танцювати.

"Чоловікові мозок не виношу, о 3 годині ночі нічого не вимагаю, веду активний здоровий спосіб життя. Можна сказати, що на ньому поки ніяк не позначилася моя друга вагітність. Але мені хочеться на 2-му, 3-му триместрі надолужити згаяне (посміхається). Я під час першої вагітності поводилася відмінно, нічого не вимагала, мені треба реабілітуватися. Наприклад, просити: "Зая, купи мені морозиво". Або щось в такому дусі, але поки це тільки мрія.

Я продовжую танцювати, тренуватися, зрозуміло, що моя активність від 100% звелася до 60%, але я вважаю, що вагітність – це не хвороба. Під час першої вагітності я танцювала і працювала впритул до 9-го місяця. На 7-му місяці я ще давала майстер-класи, брала участь в телевізійних проектах. Зараз все буде залежати від мого фізичного стану, але, думаю, танцювати мені ніщо не заборонить", - розповіла співачка.

Фото: Ілона Гвоздьова з чоловіком (instagram.com/ilonagvozdeva)

Зайвої ваги вона не боїться і впевнена, що зможе з легкістю позбавитися від неї після пологів.

"Може бути, вам не видно мої зайві сантиметри, я-то знаю, де вони сховалися. На щастя для мене, поки що вони знаходяться в більшій мірі в області животика, сідниць і грудей. Мене ця ситуація радує, а особливо щасливий мій чоловік, так як у мене зараз другий розмір грудей, чого раніше ніколи не було. Я невимовно щаслива і ставлюся до цього моменту позитивно. А все, що буде зайве, від цього буду позбавлятися не під час вагітності, а вже після", - говорить Ілона.

Раніше Ілона Гвоздьова зізналася, що відразу відчула вагітність, хоча тести були негативними.

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Автор: Lite