Майлі Сайрус показала фото зі свого таємного весілля

Фото: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Стосунки співачки та актора тривають вже 10 років

Чутки підтвердилися - 26-річна американська співачка Майлі Сайрус і 28-річний австралійський актор Ліам Хемсворт дійсно офіційно одружилися. Через кілька днів після таємного весілля співачка підтвердила своє заміжжя і показала кілька весільних знімків в Instagram.

Майлі опублікувала кілька чорно-білих кадрів, на яких ніжно обіймає нареченого. У підписі до однієї з фотографій Сайрус вказала дату, коли, ймовірно, відбулася церемонія одруження – 23 грудня 2018 року.

Зазначимо, що для урочистої події Сайрус обрала біле плаття в підлогу від Vivienne Westwood.

"Це, напевно, наш мільйонний поцілунок",- прокоментувала артистка знімок свого поцілунку з Ліамом.

Фото: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (instagram.com/mileycyrus)

Під іншим фото вона нагадала, як довго вони вже разом.

"Десять років потому..." – лаконічно написала Сайрус.

Фото: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (instagram.com/mileycyrus)

Хемсворт також виклав одне весільне фото і коротко підписав його: "Моя любов".

Фото: Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (instagram.com/liamhemsworth)

Зазначимо, що Сайрус і Хемсворт дійсно вже давно разом. Вони почали зустрічатися в 2009 році і через три роки вирішили одружитися. Проте через рік передумали і розлучилися, але в 2016-му почуття спалахнули знову. Після другої спроби заручин закохані все ж влаштували весілля.

Нагадаємо, що вперше про таємне весілля Майлі і Ліама заговорили днями, коли західні інсайдери знайшли фото з урочистості на Instagram-сторінці одного сім'ї - Конрада Карра. Журналісти швидко вирахували і місце дії - особняк Сайрус у місті Франклін, штат Теннессі.

Ми також писали про те, що Майлі Сайрус у Києві зняла новий кліп. Локацією став Дарницький міст, котрий довелося перекрити на дві доби.

Раніше Майлі Сайрус епатувала мережу відео, на якому красується без білизни. Крізь тонку тканину гольфу чітко видно деталі її оголені груди.

Відео: РБК-Україна