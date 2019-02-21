Маша Єфросиніна зачарувала кокетливим образом в капелюшку і короткому топі

Телеведуча розповіла про передчуття тепла і очікування літа

Телеведущая Маша Ефросинина привыкла демонстрировать отменный вкус в выборе нарядов. На новом фото в Instagram звезда позирует в сочном зеленом топе с оголенными плечами и лаконичной бежевой юбке на запах с завышенной талией.

Свой образ знаменитость дополнила трендовой шляпкой канотье и фирменной лучезарной улыбкой. Из аксессуаров она предпочла лаконичные золотые серьги и тонкий браслет. Обувь была под стать всему образу – бежевые босоножки в тон юбке.

"На пути к летним денькам", - игриво подписала Маша стильный снимок, выдав свое настроение в предвкушении тепла.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчикам понравился внешний вид ведущей, о чем они поспешили сообщить ей в своих комментариях.

"Сногсшибательная", "Вы самая красивая женщина в Украине", "Безумно, безумно шикарна", "Как всегда вау", "Как ты красива сегодня!! Как ты красива всегда", "Вам идет этот образ. Немного игривый, легкий, секси", "Очень красивая, изящная, яркая Маша", - отмечали восхищенные фолловеры.

Напомним, что Маша Ефросинина поделилась тонкостями воспитания детей на примере своей дочери Наны и сына Александра.

К слову, поклонники заподозрили Машу Ефросинину в интересном положении после ее интригующей подписи к стильному фото.

Ранее Маша Ефросинина трепетно поздравила с днем рождения дочь, отметив, что берет с ее пример.

Видео: РБК-Украина