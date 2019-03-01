MARUV несподівано стала блондинкою і душевно заспівала під гітару (відео)

MARUV – Siren Song (акустика)/Youtube

Скандальне завершення Нацвідбору на Євробачення 2019 не залишає в спокої уми і сторінки в соціальних мережах українських зірок. Одні висловлюють свою думку з приводу провалу Нацвідбору, другі пропонують свою кандидатуру на роль представника від України, а в цей час MARUV, яка посіла перше місце, але відмовилася від поїздки в Ізраїль вирішила опублікувати в своєму Instagram акустичну версію пісні Siren Song, з якою вона перемогла в Національному відборі на Євробачення-2019.

Душевний звук акустичної гітари і легке виконання зовсім не схоже на те, що глядачі чули зі сцени Національного відбору. Та й образ, в якому співачка постала досить не типовий для неї, позбавлений будь-якої сексуальності: довге світле волосся, джемпер, який приховує форми співачки, повна відсутність макіяжу і чорний капелюх. Такою ніжною і беззахисною MARUV шанувальники ще не бачили.

Організатори Євробачення відповіли на відмову України від участі в конкурсі, проте схоже, що це ще не кінець дискусій.

Леся Нікітюк запропонувала свою кандидатуру на участь у пісенному конкурсі Євробачення 2019, зазначивши, що не може стояти осторонь від подій, що відбуваються.