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По стопах мами: стильна дочка Полякової заінтригувала заявою

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.05.2019 - 17:32
По стопах мами: стильна дочка Полякової заінтригувала заявою
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова показала трендовий образ

Старша дочка "суперблондинки" Олі Полякової, Маша, мріє про творчоу професію. Дівчинка остаточно не зробила свій вибір, але вона точно знає, що хоче стати частиною шоу-бізнесу. Якось Оля обмовилася про те, що її дочка хотіла б стати актрисою, вона посилено займається вокалом і у дівчинки, безумовно, є талант та завдатки. Маша лише підтвердила слова мами у своєму новому пості на Instagram-сторінці, і здивувала шанувальників приємною новиною.

Юна красуня заявила, що візьме участь у концерті і запросила всіх бажаючих підтримати її під час важливого заходу. Дівчинка вибачилася за те, що надовго зникла з соцмереж, пояснивши це тим, що була зайнята посиленою підготовкою.

Маша супроводжувала текст фото в стильному образі. Вона покрасувалася у світлих джинсах-"варентках" із завищеною талією і довгим поясом, прикрашеному написами по всій довжині. Також для фотосесії дівчинка обрала білу футболку з чорним графічним малюнком і трендову кепку з шкіряним козирком.

По стопах мами: стильна дочка Полякової заінтригувала заявою

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Друзі, давно не виставляла фото, тому що готувалася до концерту, тому хочу вас запросити на нього!" - заявила дочка Олі Полякової.

Підписники дівчинки зацікавилися майбутнім заходом, а також попутно не забули похвалити зовнішність Маші, а особливу увагу дісталося її розкішним довгим локонам.

"Ніжна. Очей не відірвати! Машенька, ти красуня!", "У тебе шикарне волосся!", "Машуня красуня", "Зірочка", "Неперевершена", "Ідеал", "Клас! Красуня", "Ой, яка гарнюня, мамі передавай привітання", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Маша Полякова показала кумедне фото з показу, на якому позує в пишному вбранні.

Також Оля Полякова та її доньки похвалилися стильними образами у вишиванках. Співачка запропонувала оцінити, чиє вбрання краще.

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