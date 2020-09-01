Мамина копія: Вікторія Бекхем захопила мережу красою сина-іменинника

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка привітала Ромео з 18-річчям

1-го вересня в знаменитій на весь світ сім'ї Бекхемів свято: свій день народження відзначає другий син пари, Ромео. На честь такої події Вікторія зробила зворушливий пост, в якому зібрала масу архівних кадрів сина. Кумедний ролик, де Ромео постав ще зовсім малюком, в компанії батьків, а також братів і сестер, визнана ікона стилю підписала ніжно і з любов'ю. «З 18-річчям, @romeobeckham... Ми не могли б пишатися більше тим молодим чоловіком, яким ти став. Ти прекрасний всередині і зовні, і ми так тебе любимо. Наймиліша, найдобріша душа, наше все. Так багато поцілунків від усіх нас», – написала щаслива матуся.

Ролик на честь дня народження сина (відео: instagram.com/victoriabeckham)

«Я люблю тебе, мамо», – відповів Ромео Вікторії. А інші послідовувачі почали обговорювати, як помітно виріс хлопець і яким красенем він став. Багато хто також прийшли до висновку, що син дуже схожий на свою знамениту маму, буквально її «близнюк».

Вікторія обожнює всіх своїх дітей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девід Бекхем також постарався виразити вже дорослому синові свою безмежну любов. «Щасливого 18-го числа моєму маленькому чоловічкові (або вже не такому і маленькому). Ти перетворився в найбільш красиву людину, і, як ти сам говориш (нарешті, чоловік). Ми любимо тебе дуже сильно, ніколи не зупиняйся у досягненні своїх мрій і цілей. Це шоу з першого дня в моїх обіймах з піснею, з якою ти народився, до нашого останнього моменту, коли так, мені довелося нарешті визнати, що мій син вищий за мене. З Днем народження, друже!», – написав екс-футболіст під роликом, який також складається зі зворушливих моментів життя Ромео.