MamaRika вийшла заміж і втекла з коханим на острів (фантастичні фото)

Фото: Євген Єфанов

Щаслива пара показала яскраві фото

«Цінувати тих, хто поруч», - головний посил нового треку MamaRika «Maemo», який вийшов разом з кліпом-зізнанням: співачка нарешті вийшла заміж за Сергія Середу!

Весілля відбулося в режимі повної таємності, тому що пара прийняла рішення, що ця подія тільки для них двох.

- Ми вирішили сховатися від усіх та втекти на острів. Це було принципово важливо для того, щоб нас ніщо не відволікало і ми належали тільки один одному, - пояснює MamaRika.





Церемонія пройшла на безлюдному пляжі острова Панган (Таїланд). Із присутніх був тільки місцевий тайський житель, який провів таїнство обміну клятвами.

- Все пройшло дуже романтично і дуже інтимно, я проридала всю церемонію, - відверто каже співачка. - Після цього ми дуже зблизилися і наші відносини стали ще більш трепетними та піднесеними. Прийшло усвідомлення, що потрібно берегти цей дар, який нам подарував Бог.





На нареченій була біла мереживна сукня в стилі бохо від італійського бренду Tina Valerdi, а на нареченому - легкий лляний костюм. Обидва провели церемонію і обмінялися клятвами вічної любові, стоячи босоніж на білосніжному піску на березі Сіамської затоки.

MamaRika — «Maemo»

Зйомки кліпу пройшли в форматі абсолютної спонтанності: за щасливим збігом обставин молодята дізналися, що в той же час в Таїланді будуть відпочивати їхні друзі, які і виступили режисерами, операторами та стилістами - Максим Дорошенко та Яна Лєскова.

- Нашою маленькою, але дуже продуктивною командою, ми в довільній формі шукали локації і зйомки проходили не перешкоджаючи медовому місяцю. Вся магія кліпу була в тому, що, по суті, знімальна група просто підглядала за нами, тому все виглядає максимально органічно. Ми не намагалися бути кимось і грати ролі, тому відео вийшло таким романтичним і особистим. А пісня «Maemo» з'явилася задовго до весілля, вона стала передвісником нашої церемонії і ми зрозуміли, що все не випадково, - розповідає співачка.

Головний меседж пісні, за словами самої MamaRika: «Ми повинні цінувати те, що у нас є в даний момент, і берегти це. А головне - людей поруч».

- А коли ви додивитеся кліп до кінця, то побачите невеличкий сюрприз - реальний кадр з нашого весілля!

Фото в матеріалі: Євген Єфанов