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MamaRika станцювала "тверк" для чоловіка: гаряче відео потішило мережу

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 10:03
MamaRika станцювала "тверк" для чоловіка: гаряче відео потішило мережу MamaRika c чоловіком (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Анна Кисельова

Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Кочетова) опублікувала забавний відеоролик, на якому тануцет своєму чоловікові тверк. Знаменитість вирішила підтримати тренд під популярний звук в TikTok. Кумедний ролик швидко завоював увагу шанувальників і викликав багато реакції в мережі.

Відповідний ролик артистка опублікувала на сторінці в Instagram.

Сюжет відео полягає в тому, що артистка починає танцювати спокусливий танець, попередньо посадивши свого чоловіка в крісло. Після декількох рухів у артистки нібито "схопило" спину і танець завершився.

"Весна прийшла... Коли вирішила станцювати чоловікові тверк після зимової сплячки. Все-таки – зима чи весна?" – підписала ролик співачка.

В коментарях під постом фанати посміялися над відео, а також зазначили, що MamaRika і її чоловік Сергій – чудова пара.

"Весна", "Прям як я", "Ви про супер! Дуже прикольне відео. Ви мега крута пара", "Круто, як завжди", "Ви зробили мій вечір", "Клас, обожнюю тебе", – пишуть люди в мережі.

MamaRika станцювала &quot;тверк&quot; для чоловіка: гаряче відео потішило мережу

MamaRika станцювала &quot;тверк&quot; для чоловіка: гаряче відео потішило мережу

MamaRika станцювала &quot;тверк&quot; для чоловіка: гаряче відео потішило мережу

MamaRika станцювала &quot;тверк&quot; для чоловіка: гаряче відео потішило мережу

Скріншоти (instagram.com/mamarika_official)

Нагадаємо, що раніше MamaRika розповіла, як ледь не згоріла під час зйомок кліпу.

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