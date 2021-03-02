MamaRika станцевала "тверк" для мужа: горячее видео позабавило сеть

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) опубликовала забавный видеоролик, на котором тануцет своему супругу тверк. Знаменитость решила поддержать тренд под популярный звук в TikTok. Комичный ролик быстро завоевал внимание поклонников и вызвал много реакции в сети.

Сюжет видео состоит в том, что артистка начинает танцевать соблазнительный танец, предварительно усадив своего супруга в кресло. После нескольких движений у артистки якобы "схватило" спину и танец завершился.

"Весна пришла… Когда решила станцевать мужу тверк после зимней спячки. Все-таки – зима или весна?" – подписала ролик певица.

В комментариях под постом фанаты посмеялись над видео, а также отметили, что MamaRika и ее супруг Сергей – отличная пара.

"Весна", "Прям как я", "Вы про супер! Очень прикольное видео. Вы мега крутая пара", "Круто, как всегда", "Вы сделали мой вечер", "Класс, обожаю тебя", – пишут люди в сети.

Скриншоты (instagram.com/mamarika_official)