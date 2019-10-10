Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в "чику з 90-х"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Особливо привертає увагу незвичайна сумочка-телефон

Настя Каменських полонила шанувальників своїм черговим дуже стильним та яскравим образом. Зазначимо, що українська співачка відвідала вечірку в честь 20-річчя глянцевого журналу Cosmopolitan, яка відбулася вчора увечері, 9 жовтня. До речі, з Настею також прийшов і Потап, однак репер не особливо активно знімав фото і відео. Зате Настя потішила шанувальників "репортажем" з чергової гламурної події.

Фото: instagram.com/kamenskux

Так, для відвідування дня народження глянцю співачка обрала дуже стильний образ цієї осені. Шкіряні речі особливо актуальні в цьому році. Каменських вибрала повністю шкіряний комплект - ультракоротка міні-спідниця, а також коротка шкіряна куртка чорного кольору. Образ виконавиці довершувала напівпрозора чорна кофтина, крізь яку просвічував ліфчик.

Фото: instagram.com/kamenskux

Також образ доповнювали чорні туфлі на шпильці. Ще один яскравий аксесуар - сумка з анімалістичним принтом, з ручкою у вигляді телефонної трубки, а також з рожевими стразами. Зачіска - також "писк 90-х", а саме - висока "мальвіна".

До речі, Потап зняв кілька фото з підготовки до вечірки. На знімках репера також бачимо Настю, яка робить селфі. При цьому він підкреслив, що Настя виглядає сексуально.

"Прикольно жити з суперзіркою, вона іноді повертається додому в крутих нарядах і класному настрої і виглядає неймовірно сексі", - пише Потап.

Настя Каменських в об'єктиві Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники Каменських поспішили прокоментувати її новий образ:

"Вау яка краса"

"Яка Сумка класна"

“Класний стиль! Просто вогонь"

“Яка гарна! Вистачить вже худнути! Красива і крапка"

"Лялечка!"

“Ох, і Настя! Ох і штучка"

"Зухвала красуня"

"Просто найкрасивіша, найкраща, обожнюю тебе"

"Ти просто Богиня, така красива яскрава, будь завжди такий, і завжди приносить нам радість, ми в тебе в Серці"

“Просто богиня Так тримати!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Потап в образі "українського шейха" розпалив мережу. Репер пообіцяв шанувальникам зробити сюрприз.