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Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в "чику з 90-х"

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 11:12
Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в "чику з 90-х"
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Особливо привертає увагу незвичайна сумочка-телефон

Настя Каменських полонила шанувальників своїм черговим дуже стильним та яскравим образом. Зазначимо, що українська співачка відвідала вечірку в честь 20-річчя глянцевого журналу Cosmopolitan, яка відбулася вчора увечері, 9 жовтня. До речі, з Настею також прийшов і Потап, однак репер не особливо активно знімав фото і відео. Зате Настя потішила шанувальників "репортажем" з чергової гламурної події.

Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в &quot;чику з 90-х&quot;

Фото: instagram.com/kamenskux

Так, для відвідування дня народження глянцю співачка обрала дуже стильний образ цієї осені. Шкіряні речі особливо актуальні в цьому році. Каменських вибрала повністю шкіряний комплект - ультракоротка міні-спідниця, а також коротка шкіряна куртка чорного кольору. Образ виконавиці довершувала напівпрозора чорна кофтина, крізь яку просвічував ліфчик.

Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в &quot;чику з 90-х&quot;

Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в &quot;чику з 90-х&quot;

Фото: instagram.com/kamenskux

Також образ доповнювали чорні туфлі на шпильці. Ще один яскравий аксесуар - сумка з анімалістичним принтом, з ручкою у вигляді телефонної трубки, а також з рожевими стразами. Зачіска - також "писк 90-х", а саме - висока "мальвіна".

До речі, Потап зняв кілька фото з підготовки до вечірки. На знімках репера також бачимо Настю, яка робить селфі. При цьому він підкреслив, що Настя виглядає сексуально.

"Прикольно жити з суперзіркою, вона іноді повертається додому в крутих нарядах і класному настрої і виглядає неймовірно сексі", - пише Потап.

Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в &quot;чику з 90-х&quot;

Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в &quot;чику з 90-х&quot;

Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в &quot;чику з 90-х&quot;

Настя Каменських в об'єктиві Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники Каменських поспішили прокоментувати її новий образ:

  • "Вау яка краса"
  • "Яка Сумка класна"
  • “Класний стиль! Просто вогонь"
  • “Яка гарна! Вистачить вже худнути! Красива і крапка"
  • "Лялечка!"
  • “Ох, і Настя! Ох і штучка"
  • "Зухвала красуня"
  • "Просто найкрасивіша, найкраща, обожнюю тебе"
  • "Ти просто Богиня, така красива яскрава, будь завжди такий, і завжди приносить нам радість, ми в тебе в Серці"
  • “Просто богиня Так тримати!"

Мальвіна і шкіряний костюмчик: Настя Каменських перевтілилася в &quot;чику з 90-х&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Потап в образі "українського шейха" розпалив мережу. Репер пообіцяв шанувальникам зробити сюрприз.

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