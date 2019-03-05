Маленька, а вже зірка: Кім Кардашян показала рідкісне дитяче фото

Шанувальники помітили, що дочка Кім дуже схожа на неї в дитинстві
Кім Кардашьян вирішила трохи умилити свою багатомільйонну аудиторію підписників (яких близько 130 млн!) Та замість звичних полуоголенных фото 38-річна "королева інстаграма" опублікувала своє рідкісне дитяче фото.
На знімку маленька Кім позує в салоні автомобіля на задньому сидінні, в руках улюблена лялька, дівчинка щиро посміхається в камеру. Сама Кардашян зазначила, що фото було зроблено ще в 1986 році, коли їй було 6 років.
Маленька Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Зазначимо, що Кім Кардашян народилася в жовтні 1980 року в Лос-Анджелесі. Її батьки — адвокат Роберт Кардашян і світська левиця Кріс Дженнер (є менеджером "королеви інстаграма"). Цікаво, що по лінії батька у Кім вірменське коріння, а з боку матері — шотландське та голландське. При цьому про себе Кім каже, що вона наполовину вірменка.
У відомої у всьому світі блогера і світської левиці також є рідні сестри — Кортні і Хлої, а також брат Роб. А також сестри по мамі (але від іншого батька) — відома модель Кендалл Дженнер, а також Кайлі Дженнер. Справа в тому, що мама Кім розлучилася з Робертом Кардашяном, коли дівчинці було 9 років.
Пізніше Кріс вийшла заміж за спортсмена легкоатлета Брюса Дженнера (пізніше він змінив стать і став Кейтлін Дженнер).
Шанувальники Кім також поспішили прокоментувати її фото. Багато відзначили, що вже у дитинстві дівчинка виглядала дуже красиво – майбутня зірка:
До речі, деякі також зазначили, що 5-річна донька Кім – Норт Вест – дуже схожа на свою зоряну маму в дитинстві. До речі, модна дочка Кім Кардашян вперше знялася для обкладинки глянцю.
Норт Вест – дочка Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Нагадаємо, раніше Кім і Кортні Кардашян показали екстремальні декольте на сукні Versace.
До цього Кім шокувала надмірно відвертим вбранням.