Маленька, а вже зірка: Кім Кардашян показала рідкісне дитяче фото

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники помітили, що дочка Кім дуже схожа на неї в дитинстві

Кім Кардашьян вирішила трохи умилити свою багатомільйонну аудиторію підписників (яких близько 130 млн!) Та замість звичних полуоголенных фото 38-річна "королева інстаграма" опублікувала своє рідкісне дитяче фото.

На знімку маленька Кім позує в салоні автомобіля на задньому сидінні, в руках улюблена лялька, дівчинка щиро посміхається в камеру. Сама Кардашян зазначила, що фото було зроблено ще в 1986 році, коли їй було 6 років.

Маленька Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зазначимо, що Кім Кардашян народилася в жовтні 1980 року в Лос-Анджелесі. Її батьки — адвокат Роберт Кардашян і світська левиця Кріс Дженнер (є менеджером "королеви інстаграма"). Цікаво, що по лінії батька у Кім вірменське коріння, а з боку матері — шотландське та голландське. При цьому про себе Кім каже, що вона наполовину вірменка.

У відомої у всьому світі блогера і світської левиці також є рідні сестри — Кортні і Хлої, а також брат Роб. А також сестри по мамі (але від іншого батька) — відома модель Кендалл Дженнер, а також Кайлі Дженнер. Справа в тому, що мама Кім розлучилася з Робертом Кардашяном, коли дівчинці було 9 років.

Пізніше Кріс вийшла заміж за спортсмена легкоатлета Брюса Дженнера (пізніше він змінив стать і став Кейтлін Дженнер).

Шанувальники Кім також поспішили прокоментувати її фото. Багато відзначили, що вже у дитинстві дівчинка виглядала дуже красиво – майбутня зірка:

"Відмінне фото, яке показує, якою насправді природною ви були колись"

"Завжди була красива"

"Така милашка"

"З таким красивим личком ви не могли не стати зіркою"

"Красуня. Не дивно, що у неї такі гарні діти"

До речі, деякі також зазначили, що 5-річна донька Кім – Норт Вест – дуже схожа на свою зоряну маму в дитинстві. До речі, модна дочка Кім Кардашян вперше знялася для обкладинки глянцю.

Норт Вест – дочка Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше Кім і Кортні Кардашян показали екстремальні декольте на сукні Versace.

До цього Кім шокувала надмірно відвертим вбранням.