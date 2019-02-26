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Без макіяжу і в сміливому вбранні: Настя Каменських захопила шанувальників


Шанувальники жартома зазначили, мовляв, "рідко" бачать співачку в одязі

После недавнего жаркого фото Настя Каменских, похоже, решила немного реабилитироваться. Напомним, что ранее поп-исполнительница полностью обнажилась на камеру. Хотя все же и прикрывалась частично одеялом. Однако и видимых прелестей певицы было достаточно, чтобы вызвать бурю эмоций в сети.

На новом фото Каменских – сама сдержанность! На снимке Настя позирует в красном оверсайз худи от бренда ANNCHOO (стоимость костюма составляет 3450 грн). На груди – достаточно смелый и даже провокационный принт в виде коллажа с фото античной скульптуры и пышной груди.

И все же поклонники Каменских отметили, что на "расслабленном" фото их любимица позирует без макияжа, с растрепанными волосами — без лоска и гламура. Получился очень душевный и милый снимок.

При этом под новым постом Каменских просто поблагодарила дизайнера — по совместительству ее подруга. 

"Бублик мой, этот костюм ужасно удобный и теплый", — написала Каменских. 

Настя Каменских без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Насти поспешили оставить свои восторженные комментарии. К слову, некоторых порадовал тот факт, что на фото певица одета.

  • "Настюша, ты прикрасна!"
  • "Кофта классная"
  • "Нужно поправиться, худенькая такая стала"
  • "Крутой образ"
  • "Нееее, лучше попукакуким давай"
  • "Ооо, Каменских в одежде!"
  • "Красотка вы"
  • "Вот что значит – естественная красота"
  • "Отличный костюм, а принт вообще зачет"
  • "Милый костюм, и попы не видно"

Напомним, что после выхода нового клипа на песню "Попа как у Ким" Каменских то и дело публикует провокационные снимки. Недавно певица раздразнила поклонников внушительным бюстом

Также Настя Каменских раскрыла свои сексуальные предпочтения в одном из последних интервью. 

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