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Без макіяжу і з кокосом: Регіна Тодоренко показала "стандартне дратуюче фото" з островів

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 11:28
Без макіяжу і з кокосом: Регіна Тодоренко показала "стандартне дратуюче фото" з островів
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча разом з синочком і сестрою відпочиває на Мальдівах

Успішна телеведуча і молода матуся Регіна Тодоренко влаштувала собі і маленькому синові Михайлу вже другі канікули в теплих краях за цю зиму - після відпочинку на Балі і зустрічі Нового року в тісному колі сім'ї вона забрала малюка на Мальдіви. Раніше зірка похвалилася, що дуже пишається тим, як її маленький мандрівник переніс складну 24-годинну дорогу. Тепер же вони з Майклом просто насолоджуються розслабленим відпочинком у приємній компанії - до них також прилетіла двоюрідна сестра Регіни.

З притаманним їй почуттям гумору Тодоренко вирішила поділитися з шанувальниками "стандартним" фото з райських островів, яке всіх дратує. Вона позувала на тлі блакитного океану з розпатланим волоссям і без макіяжу на обличчі, тримаючи в руках великий кокос, в який вставлена трубочка.

"#стандартне бесящее #су*ьеФото з кокосом", - жартівливо прокоментувала кадр телезірка.

Без макіяжу і з кокосом: Регіна Тодоренко показала &quot;стандартне дратуюче фото&quot; з островів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше вона викладала чарівне фото з однорічним Майклом, з яким вони відпочивають в гамаку.

Без макіяжу і з кокосом: Регіна Тодоренко показала &quot;стандартне дратуюче фото&quot; з островів

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловери Регіни поспішили запевнити, що вона зовсім не дратує їх такими фото, і залишили їй багато теплих коментарів.

  • Ууууууух! Ахгонь! Бравісімо!
  • Картинка як картинка
  • Як красиво!!!
  • Здорово!
  • Бесячее
  • Ну чому ж Ви така класна, стільки талантів , та ще й красива
  • Хочу су*ьефото
  • Чоловік там пісні пише, а Регіна кокосит
  • Боже. Ну просто Нереальнаая
  • Кайфушный кокосовий кайф!!!
  • Офігенне фото, офігенна ви
  • Така красива!
  • Соковиті фарби фото

Без макіяжу і з кокосом: Регіна Тодоренко показала &quot;стандартне дратуюче фото&quot; з островів

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином. Ведуча зізналася, що її сім'я - її фортеця.

Справжні мандрівники: Регіна Тодоренко з маленьким сином 24 години добиралися на Мальдіви Моя фортеця: Регіна Тодоренко зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином
Новини України отдыхРегіна Тодоренко
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