"М1 Music Awards": Тіна Кароль прокоментувала свою особливу нагороду

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Українська співачка поділилася емоціями в своєму мікроблозі

Тіна Кароль, яка перемогла в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" за версією "М1 Music Awards", прокоментувала на своїй сторінці в Instagram свою особливу нагороду.

33-річна артистка не стримуючи емоцій подякувала всіх причетних.

"Щаслива отримати нагороду "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" від М1, що не тільки почесно, але й дуже відповідально.Я вдячна каналу, всім колегам, своїй команді, ми творимо музичну історію разом!" - написала в соцмережі Кароль.

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що шанувальники Тіни також удостоїлися нагороди на премії "М1 Music Awards". Саме їх відзначили, як кращий фан-клуб року.

Цікаво, що в цьому році Тіна Кароль виступила музичним продюсером премії.

Як повідомлялося раніше, Джамала захопила стильним чином на червоній доріжці "М1 Music Awards".

Також ми публікували фото зірок, які здивували своїми нарядами на "M1 Music Awards 2018".

До речі, Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Відео: РБК-Україна