ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"М1 Music Awards": Тіна Кароль прокоментувала свою особливу нагороду

Lite » Зірки 02.12.2018 - 07:57
"М1 Music Awards": Тіна Кароль прокоментувала свою особливу нагороду
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Українська співачка поділилася емоціями в своєму мікроблозі

Тіна Кароль, яка перемогла в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" за версією "М1 Music Awards", прокоментувала на своїй сторінці в Instagram свою особливу нагороду.

33-річна артистка не стримуючи емоцій подякувала всіх причетних.

"Щаслива отримати нагороду "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" від М1, що не тільки почесно, але й дуже відповідально.Я вдячна каналу, всім колегам, своїй команді, ми творимо музичну історію разом!" - написала в соцмережі Кароль.

&quot;М1 Music Awards&quot;: Тіна Кароль прокоментувала свою особливу нагороду&quot;М1 Music Awards&quot;: Тіна Кароль прокоментувала свою особливу нагороду

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що шанувальники Тіни також удостоїлися нагороди на премії "М1 Music Awards". Саме їх відзначили, як кращий фан-клуб року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тина Кароль на #m1musicawards! #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

 

Цікаво, що в цьому році Тіна Кароль виступила музичним продюсером премії.

Як повідомлялося раніше, Джамала захопила стильним чином на червоній доріжці "М1 Music Awards".

Також ми публікували фото зірок, які здивували своїми нарядами на "M1 Music Awards 2018".

До речі, Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Відео: РБК-Україна

Каменських, Дорофєєва, Джамала: фото з червоної доріжки M1 Music Awards 2018 M1 Music Awards 2018: зірки на червоній доріжці (фото)
Новини України Тіна КарольInstagramзвездыM1 Music Awards 2018
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся