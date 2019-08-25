"Люди не міняються": топ-5 висновків за 20 років на сцені від діви Монро

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка також поділилася пікантним фото в шортиках

Українська травесті-діва Монро, яка влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників, в цьому році відзначає 20-річний ювілей своєї творчої діяльності. Тому зірка віддається спогадам і ділиться з шанувальниками архівними фото і відео. На цей раз вона вирішила розповісти, які важливі 5 висновків зробила для себе за стільки років на сцені.

Крім того, епатажна артистка порадувала фанатів пікантним знімком - на опублікованому в Instagram фото-колажі Монро відображена в коротеньких латексних червоних шортиках, блакитний вініловій курточці і туфлях на підборах.

При цьому вона позує спиною, злегка повернувшись до камери і демонструючи довгі ноги. Довершують образ яскравий макіяж і коротка зачіска-блонд.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Монро розповіла, що багато про що задумалася і багато що зрозуміла, поки розбирала свій фотоархів за 20 років.

"Вчора, пізно вночі, практично одним оком (другий люто злипався), відбиваючись від атаки комарів (От поясніть мені, як вони-створіння примудряються долітати На 6 - ий поверх?! Про комарів і ненависть треба писати окремий текст), я ніби як розгребла свій фото-архів за 20 років творчої ( хоча хтось не вважає мою діяльність творчістю, має право)! діяльності! ( Але те, що будь-яка тимчасова форма руху - це діяльність, Ви не посперечаєтесь)

Хто молодець? - Я!

Вже засинаючи, сповнена гордістю за себе, залишками ще непогрузившегося (окреме #грандмерси: комариний писк, спека, липень - закреслено на серпень) свідомості, я подумки розставила в стовпчик висновки, зроблені після грандіозної архівізації фото! Повторюся за 20! років

Отже:

1. Все, що ви робите потрібно впершу чергу ТІЛЬКИ ВАМ! Ні батькам, ні чоловікам-дружинам-дітям, ні шанувальникам-підписникам - глядачам, ні суспільству і вже точно ні Всесвіту. А ВАМ! І тільки після того, як ви починаєте це усвідомлювати, від цього кайфувати, всі вищеперелічені можливо, зацікавляться, а що ж такого цікавого творить ця особа?!

2. Ви не можете сподобатися всім! Якщо перефразувати: вас мають право НЕ ПОМІЧАТИ, НЕ ЛЮБИТИ, НЕ СПРИЙМАТИ, і навіть критикувати. За публічні образи я б подавала в суд за онлайн-бан без суду і слідства.

3. Тільки улюблена справа приносить результат, який надихає на нову улюблену справу.Протягом часу інтереси можуть і повинні змінюватися. Інакше - це застій, Як вода в болоті.

4. (Моє Улюблене)ЛЮДИ, а значить і ви, в базисі НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ! Зовнішність, поведінка, манери, смаки, погляди на життя, все це трансформується. Але в основі - на жаль. Павидло гівном Не стане НІКОЛИ! Єдиний варіант: жорсткий відхід в релігію. Але знову ж, це не міняє суті, а лише вибране обмеження.

І останнє, п'яте (хоча висновків більше в рази)

5. Багато моїх нинішніх однодумців приєдналися до руху смачного, веселого і чесного життя by #неугомоннаяМонро зовсім недавно, Ну максимум три роки тому, і не у курсі, яким насиченим було моє життя в нульових і на початку десятих. Тому найближчим часом в своїх медійних ресурсах я постараюся опублікувати самий повний репортаж про свої 20 тих чудових і наповнених роках життя Невгамовної Монро! Повірте, Мені є чим вас порадувати і здивувати. І ще, На десерт, Так би мовити: менше турбуйтеся про те, хто і що про вас скаже. Робіть добре, а час все розставить по своїх місцях", - поділилася своєю життєвою мудрістю артистка.

Фолловери захоплюються яскравим образом і фігурою зірки на фото і дякують їй за надихаючі і корисні слова.

Я спочатку не зрозуміла, думала, це ONUKA, багатою будете!

Фігура-Агонь!!!!!! Монро-Багиня!!!!!!!! Дупку Наприседала?)))

Монро, Ви супер - мотиватор, надихаэте не зупинятися, не нитки, йти вперед з легкістю сприйняття. Керуюсь Вашим: "Так як має бути - знаєте тільки ви!" Неугомонюйтесь!)

Бомбиттта

Ну прямо те що потрібно, дякую за motivation

простоооо...зачиталася і задумалася. спасибі

Класний образ

Монро, яка ж ти розумна! Із задоволенням дивлюся і читаю твої думки (в контексті Instagram, звичайно), нехай у тебе все буде про*уенно!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.

До речі, Монро дуже зворушливо привітала свою подругу з ювілеєм, але вже не творчим, Слава з НеАнгелів відзначала своє 35-річчя і травести-діва не змогла втриматися від ніжних компліменти на її адресу.