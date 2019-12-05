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Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.12.2019 - 17:32
Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя
Влад Яма ( фото: Instagram vladyama_official)

Хороеограф опублікував фото з дитячого ранку

Влад Яма час від часу радує шанувальників раритетними світлинами з старих фотоальбомів. Так, він показав знімок 16-річної давнини, на якому зображений ще з буйною рослинністю на голові. Тепер же хореограф підняв свої альбоми і вирішив поділитися кадром з дитячого ранку.

На чорно-білій фотокартці Влад зображений в образі Чебурашки. Величезні пухнасті вуха і "шуба", а також вельми суворий вираз обличчя юного актора заставили його шанувальників посміхнуться.

Під знімком суддя Танців з зірками 2019 вирішив поділитися з шанувальниками неприємною новиною – корпоратив з його участю зірвався, тому він залишився вільний і запропонував скористатися своїми послугами, але попередив про їх виску вартість.

Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя

Влад Яма на ранку ( фото: Instagram vladyama_official)

"Всі люди як люди, а я... Чебурашка! Але вираз обличчя у мене зараз приблизно такий же, тому що зірвався Новорічний корпоратив. Так що звертайтеся: танці, майстер-класи, ведення, діджеїнг, дорого", - запевнив він.

Під кадром дружина шоумена Лілія Яма вирішила підбадьорити чоловіка. "Навіть з такими вухами буду любити тебе", - написала вона, Влад відповів їй "вдячними" смайлами-сердечками.

Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя

Скріншот коментарів

Подписики Ями почали жартувати в коментарях і підтримувати його.

  • Дуже навіть мило
  • Ого вушка. Це круто напевно було бути чебурашкою!
  • Вираз як ніби їх не одягнули, а пришили
  • На всіх фото, де Влад з волоссям, він прекрасний, зовсім інша людина!
  • Боже, який милий Чебурашка. Час швидкоплинний. Скільки Вас тут?

Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя

Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя

Всі люди як люди: Яма в образі Чебурашки розвеселив мережу і поскаржився на життя

Скринншот коментарів

Нагадаємо, що Влад Яма зробив несподівану заяву про народження сина Леона.

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