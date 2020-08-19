Любов під час карантину: Сальма Хайек зворушила романтичними фото з коханим чоловіком

Сальма Хайек з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка давно не показувала чоловіка

Сальма Хайек і Франсуа-Арні Піно одружилися ще в 2009-му році. Щоправда, до цього пара часто сходилася і розходилася. Зараз же у відносинах вічно молодої та спекотної актриси і власника компанії, якій належить ряд відомих брендів класу люкс, панує любов і гармонія. Підтвердженням тому стали і нові фото знаменитої пари, на яких вони демонструють палкі почуття.

Пара все так само закохана (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма в компанії чоловіка вирушила на громадський захід, при цьому не забувши надіти захисні маски. Як завжди стильна, зірка вибрала в якості аутфіта чорне плаття, а маску підібрала в дрібний принт, щоб зробити образ більш легким. Франсуа-Анрі Піно одягнув білу футболку, синю джинсову сорочку і сонцезахисні окуляри. Пара позує з квітами, ніжно цілуючись, не знімаючи «аксесуар», що вже став усім звичним. «Любов під час коронавіруса», – зробила підпис Сальма, яка обожнює чоловіка.

Сальма обожнює чоловіка (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, єдина дочка пари Валентина Палома народилася в 2007-му році, коли стосунки пари не були офіційно оформлені. 21-го вересня дівчинці виповниться вже 13 років, але Сальма не прагне розповідати всім про захоплення і таланти дочки. Шанувальникам залишається тільки гадати, чи мала буде наслідувати свою знамениту маму в сфері шоу-бізнесу.

Найчастіше Сальма постить на своїй сторінці тільки робочі проекти, а також власні селфі. У цьому 53-річна знаменитість особливо досягла успіху. Так, зірка любить підкоряти мережу своєю молодістю і красою, доводячи, що в її віці можна і потрібно виглядати молодо і свіжо.