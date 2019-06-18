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Любов і голуби: Джамала зняла на відео прогулянку з підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 12:13
Любов і голуби: Джамала зняла на відео прогулянку з підрослим синочком
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Синок Джамали гуляє зі зірковою мамою і бігає за голубами

Джамала всього пару дні тому повернулася зі своєї казкового у всіх сенсах подорожі по Марокко. Нагадаємо, що співачка полетіла в цю країну зі своїм чоловіком – Сеіт-Бекіром. При цьому малюк залишився вдома, швидше за все, з бабусею і дідусем. Джамала і Бекір колесили по всьому Марокко, встигнувши за кілька днів відвідати цілий ряд унікальних міст. Співачка поспішала показувати шанувальникам дестяки фото і відео...

Повернулася співачка в Києві спеціально до чергового ефіру шоу "Голос. Діти", який пройшов 16 червня. Звичайно ж, молода мама встигла скучити за синочком.

На своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Джамала поспішила опублікувати коротке відео з Еміром-Рахманом. Відзначимо, що в березні 2019 року хлопчикові виповнився рік.

На відео мама гуляє з сином по величезній території стадіону. Емір-Рахман бігає за голубами. Співачка жартома так і підписала одне фото – "Любов і голуби". Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Син Джамали на прогулянці

Син Джамали на прогулянці (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, Джамала також приєдналася до "зоряного флешмобу" в честь міжнародного Дня Батька, який у більшості країн світу відсвяткували 16 червня. Багато користувачів мережі, серед який актори, співаки, моделі та інші публічні люди, стали публікувати зворушливі фото – хтось ділився спогадами з дитинства зі своїм татом, хтось публікував знімки чоловіка з дитиною.

Джамала показала відразу два фото. На одному знімку її батько (Алім Айярович Джамаладінов) тримає на руках ще зовсім маленького онука. На другому фото з Еміром-Рахманів його батько – чоловік Джамали Сеіт-Бекір.

"Так багато довіри, турботи і любові. Вони найкращі", - підписала зворушливі фото Джамала.

Батько Джамали

Батько Джамали з онуком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сеїт-Бекір з сином

Сеіт-Бекір з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала в розкішному платті-вишиванці заворожила яскравим "луком". Співачка показала фотографії з останнього міста в якому вона побувала в Марокко - Рабат.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала поділилася історією створення унікальної сукні для поїздки в Марокко.

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