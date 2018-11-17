"Любов на довгі роки": Тодоренко поділилася секретом успішного шлюбу (фото)

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Телеведуча зізналася, що слушну пораду їй дали батьки

Українська телеведуча і зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко поділилася з підписниками секретом своїх відносин зі співаком Владом Топаловим. Відповідне визнання вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Хлопці, а поділіться секретом своїх відносин? Що робити, щоб зберегти любов на довгі роки? Моя мама каже: «Якщо виникають питання, домовлятися і ніколи не грюкати дверима»! Тато вважає: «Кожна сварка – це шлях до пізнання один одного та обточування гострих кутів", - сказала вона.

Звернемо увагу, що телеведуча також опублікувала спільне фото зі своїм нареченим – Владом Топаловим.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.

Раніше стало известно кого чекає Тодоренко. Виявилося, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.

Відзначимо, що в новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-е.

Відео: РБК-Україна