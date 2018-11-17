"Любов на довгі роки": Тодоренко поділилася секретом успішного шлюбу (фото)

Телеведуча зізналася, що слушну пораду їй дали батьки
Українська телеведуча і зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко поділилася з підписниками секретом своїх відносин зі співаком Владом Топаловим. Відповідне визнання вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Хлопці, а поділіться секретом своїх відносин? Що робити, щоб зберегти любов на довгі роки? Моя мама каже: «Якщо виникають питання, домовлятися і ніколи не грюкати дверима»! Тато вважає: «Кожна сварка – це шлях до пізнання один одного та обточування гострих кутів", - сказала вона.
Звернемо увагу, що телеведуча також опублікувала спільне фото зі своїм нареченим – Владом Топаловим.
Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка знаходиться на 9-му місяці вагітності, і її коханий Влад Топалов були названі "Парою року" на церемонії нагородження премією "Жінка року" журналу Glamour.
Раніше стало известно кого чекає Тодоренко. Виявилося, що пара чекає сина і навіть придумала для нього ім'я.
Відзначимо, що в новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-е.
Відео: РБК-Україна