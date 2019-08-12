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"Люблю тебе і море": дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото з синочками

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 11:26
"Люблю тебе і море": дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото з синочками
Фото: MONATIK та Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Ірина Демічева показала зворушливі кадри сімейної ідилії

Дмитро Монатік (MONATIK) з дружиною та за сумісництвом його директором Іриною Демічевою та двома синочками вирушив після насичених гастрольних буднів на відпочинок в сонячну та привітну Туреччину. Зіркова сім'я зупинилася в одному з фешенебельних готельних комплексів Анталії. Тут Ірина зустріла свій день народження (10 серпня). Дружина співачка показала в Instagram чимало умилительных фото і відео з чоловіком і дітьми, хоча так балує підписників не часто.

Нове фото на сторінці другої половинки артиста привело шанувальників у повний захват. На знімку Ірина тримає за руки сыновой. Вона позує на фоні моря і пляжу в легкому прозорому платті-халаті з промовистою вишивкою на спині: "Люблю тебе і море". Саме такий підпис вона залишила під душевним кадром.

Фото зворушило підписників Ірини до глибини душі – вони відразу оцінили душевний знімок і захопилися сімейною ідилією.

&quot;Люблю тебе і море&quot;: дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото з синочками

Фото: Ірина Демічева з синами (instagram.com/irinademicheva)

Під публікацією коментар залишила навіть Даша Астафьева - вона обмежилася сердечками.

  • У цій фотографії красиво все
  • Як це дуже красиво
  • Милі до неможливості
  • Клас!
  • Як красиво!
  • Ідилія
  • Ви прекрасна
  • Хлопці маленькі Монатики
  • Так красиво, немає сил
  • Які ж ви шикарні
  • Як же це неймовірно красиво
 

Скріншот коментарів

Також Ірина показала запальний танець Дмитра з сином. Співак - в капелюсі, білій футболці і шортах. Він узяв хлопця за руки і робить разом з ним па в так запальній композиції.

Також дружина артиста показала рідкісне фото, на якому позує разом з коханим чоловіком. Швидше за все, знімок був зроблений під час святкового застілля в честь її дня народження.

&quot;Люблю тебе і море&quot;: дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото з синочками

Фото: MONATIK та Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Раніше дружина MONATIK'а Ірина Демічева зворушила мережу кадрами, де співак вчить сина дайвінгу.

До слова, дружина MONATIK'а викликала захват знімком в купальнику. Вона позувала відразу після запливу в басейні.

"Такий милий!" Дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото підрослого сина "Чоловік моєї мрії": дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням
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