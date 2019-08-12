"Люблю тебе і море": дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото з синочками

Фото: MONATIK та Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Ірина Демічева показала зворушливі кадри сімейної ідилії

Дмитро Монатік (MONATIK) з дружиною та за сумісництвом його директором Іриною Демічевою та двома синочками вирушив після насичених гастрольних буднів на відпочинок в сонячну та привітну Туреччину. Зіркова сім'я зупинилася в одному з фешенебельних готельних комплексів Анталії. Тут Ірина зустріла свій день народження (10 серпня). Дружина співачка показала в Instagram чимало умилительных фото і відео з чоловіком і дітьми, хоча так балує підписників не часто.

Нове фото на сторінці другої половинки артиста привело шанувальників у повний захват. На знімку Ірина тримає за руки сыновой. Вона позує на фоні моря і пляжу в легкому прозорому платті-халаті з промовистою вишивкою на спині: "Люблю тебе і море". Саме такий підпис вона залишила під душевним кадром.

Фото зворушило підписників Ірини до глибини душі – вони відразу оцінили душевний знімок і захопилися сімейною ідилією.

Фото: Ірина Демічева з синами (instagram.com/irinademicheva)

Під публікацією коментар залишила навіть Даша Астафьева - вона обмежилася сердечками.

У цій фотографії красиво все

Як це дуже красиво

Милі до неможливості

Клас!

Як красиво!

Ідилія

Ви прекрасна

Хлопці маленькі Монатики

Так красиво, немає сил

Які ж ви шикарні

Як же це неймовірно красиво

Скріншот коментарів

Також Ірина показала запальний танець Дмитра з сином. Співак - в капелюсі, білій футболці і шортах. Він узяв хлопця за руки і робить разом з ним па в так запальній композиції.

Також дружина артиста показала рідкісне фото, на якому позує разом з коханим чоловіком. Швидше за все, знімок був зроблений під час святкового застілля в честь її дня народження.

Фото: MONATIK та Ірина Демічева (instagram.com/irinademicheva)

Раніше дружина MONATIK'а Ірина Демічева зворушила мережу кадрами, де співак вчить сина дайвінгу.

До слова, дружина MONATIK'а викликала захват знімком в купальнику. Вона позувала відразу після запливу в басейні.