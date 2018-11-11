"Любить авто, поїзди і літаки": Санта Дімопулос зізналася, що за нею доглядає "джентльмен" (відео)

Відео: Санта Дімопулос розповіла про "маленьким обухівського джентльмена" (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська співачка Санта Дімопулос зізналася, що за нею доглядає маленький "джентльмен", який хоче її постійно чимось пригостити. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"На свій сором, я не стежу за ним (життям ВІА Гри - ред.). Тому не знаю, що там зараз відбувається. Амбіцій у мене немає, я співаю для себе. Постійно. Дуже це люблю. Може, коли-то я почну співати і для широкої публіки. Але зараз мені куди цікавіше займатися бізнесом", - сказала вона.

Скріншот вигляді (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Дімопулос зізналася, що її постійно хоче пригостити чимось "маленький джентльмен".

"Святкували дуже добре. Подарували йому квадроцикл. А тато ще подарував йому робота. В цілому, він просив, щоб йому дарували гроші. Він постійно хоче мене пригостити. І носить з собою гроші, щоб мене пригощати. Він дуже любить авто, поїзди і літаки. Тому все це було", - підкреслила вона.

Скріншот вигляді (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, майбутні травневі свята наводять страх на українську співачку і світську левицю Санту Дімопулос. Щоб не виявити на вагах солідний приріст, володарка бездоганної фігури зважилася на сміливий експеримент.

Як повідомлялося раніше, українська співачка греко-асирійського походження, солістка поп-групи "Queens", колишня солістка української жіночої поп-групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос розповіла про своє ставлення до проведення військового параду на честь Дня Незалежності України у центрі столиці