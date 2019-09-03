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"Улюблене місто": Регіна Тодоренко зворушила фото з сином на вулицях Одеси

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 09:55
"Улюблене місто": Регіна Тодоренко зворушила фото з сином на вулицях Одеси
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча привітала Одесу з Днем міста

Регіна Тодоренко частина літньої відпустки провела в рідній Одесі, куди прилетіла з сином Михайлом. Вдома вона не упустила можливості зустрітися зі шкільними подругами, погуляти по місту дитинства і поїсти смачний борщ і апетитну кабачкову ікру, рецептом якої охоче поділилася. 2 серпня в Одесі святкували День міста, і одеситка Регіна не змогла пройти повз такої події.

На сторінці в Instagram вона залишила привітання для улюбленого міста, а також поцікавилася у шанувальників, чи доводилося їм бувати в Одесі. Телеведуча також опубликоваласерию знімків, зроблених на вулицях Південної Пальміри. Вона позувала в білому платті в горошок з сином Михайлом на руках, а також показала малюка в колосці.

"З Днем Народження, моє улюблене місто Одеса. "Живи, моя Одеса! Живи і процвітай!" Бували в Одесі?" - запитала вона.

&quot;Улюблене місто&quot;: Регіна Тодоренко зворушила фото з сином на вулицях Одеси

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники тут же почали ділиться своїми спогадами про Південну Пальміру, а також не забули про компліментах для Регіни.

&quot;Улюблене місто&quot;: Регіна Тодоренко зворушила фото з сином на вулицях Одеси

&quot;Улюблене місто&quot;: Регіна Тодоренко зворушила фото з сином на вулицях Одеси

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

  • Така справжня
  • Мила гарна мама
  • Приголомшливі які
  • Вам дуже личить бути матусею
  • Це теж моє улюблене місто
  • Регіна зіронька
  • Так, гарне місто
  • Милашки
  • Регіна, лапуля

Скріншот коментарів

  • Як, ця неймовірна дівчина може скрізь встигати. І зі своїми чоловіками перебувати, і давати поради "Регіна+1" та на горішку показуватися і в сторіс, і ще багато де. Голова обертом від Регіни.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про своє материнство, а також виховання малюка.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася думкою про позитивні сторони змін в житті. Вона переконана, що нові обставини – це стимул йти далі і відмінна перевірка на стійкість.

"Складніше, ніж думала": Регіна Тодоренко зізналася в труднощах виховання сина Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків
Новини України Регіна Тодоренко
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