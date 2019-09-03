"Улюблене місто": Регіна Тодоренко зворушила фото з сином на вулицях Одеси

Телеведуча привітала Одесу з Днем міста
Регіна Тодоренко частина літньої відпустки провела в рідній Одесі, куди прилетіла з сином Михайлом. Вдома вона не упустила можливості зустрітися зі шкільними подругами, погуляти по місту дитинства і поїсти смачний борщ і апетитну кабачкову ікру, рецептом якої охоче поділилася. 2 серпня в Одесі святкували День міста, і одеситка Регіна не змогла пройти повз такої події.
На сторінці в Instagram вона залишила привітання для улюбленого міста, а також поцікавилася у шанувальників, чи доводилося їм бувати в Одесі. Телеведуча також опубликоваласерию знімків, зроблених на вулицях Південної Пальміри. Вона позувала в білому платті в горошок з сином Михайлом на руках, а також показала малюка в колосці.
"З Днем Народження, моє улюблене місто Одеса. "Живи, моя Одеса! Живи і процвітай!" Бували в Одесі?" - запитала вона.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники тут же почали ділиться своїми спогадами про Південну Пальміру, а також не забули про компліментах для Регіни.
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко розповіла про своє материнство, а також виховання малюка.
Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася думкою про позитивні сторони змін в житті. Вона переконана, що нові обставини – це стимул йти далі і відмінна перевірка на стійкість.