"Жабенятко моє": Настя Каменських і Потап зворушили романтикою в мережі

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Новоспечене подружжя залишили один одному ніжні послання

Після свого весілля 23 травня Настя Каменських і Потап досить швидко повернулися до роботи, проте намагаються кожну вільну хвилинку проводити разом і регулярно розчулюють фанатів сімейною романтикою. Співачка зараз перебуває в Ізраїлі, де в неї концерти, а коханий сумує і дуже чекає її. На своїй сторінці в Instagram артистка показала ефектне фото з Хайфи, зазначивши, що готова до виступу.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

А після цього замилувала ніжним знімком з чоловіком, на якому Потап вдоволено дивиться в об'єктив, а Настя закохано дивиться на нього. Вони обидва одягнені в одяг білого кольору.

"Я їду до тебе моє сонечко #bearanddiamond #константа", - зворушливо підписала фото Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Я тебе чекаю моє жабенятко", - тут же відповів продюсер.

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Підписникии поспішили залишити безліч зворушених коментарів, бажаючи їм не втратити свою любов і щастя.

Потап змінився і Настя стала ще красивіше

Всім такої ж любові, як Настя дивиться на Потапа!

Ми пара, ми пара, як ти не крути

Як на українській мові співуче звучати слова любові....

Яка красива пара

Як вас можна не любити?

Сонечка

Щасливі такі

Саме миле що я побачу за сьогодні мабуть

Як романтично

Супер пара, такі ви! Не надивитись )

Так ніжно і мило

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, засмагла Настя Каменських без макіяжу захопила зовнішнім виглядом.

Раніше Настя Каменських розбурхала мережу фото з відомим чоловіком. Вона позувала разом з шоуменом Володимиром Остапчуком.

До речі, Потап і Настя Каменських показали романтику в ліжку.