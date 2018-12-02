"Краще, ніж "брати слов'яни": співачка з Киргизстану переспівала хіт групи KAZKA

Відео: (youtube.com/Melanie)

Співачка Мелані Сарієва з Киргизії виконала кавер на популярну пісню української групи KAZKA – "Плакала". Відеозапис артистка виклала на своєму каналі в YouTube.

За станом на вечір 2 грудня 2018 року кліп киргизької співачки подивилися вже майже 100 тисяч осіб. У коментарях під відео користувачі інтернету відзначають, що Мелані Сарієва відмінно співає.

Мелані Сарієва / Кадр з відео YouTube-каналу Melanie

"Найкоректніший переспів оригіналу...несподівано... від киргизстанки... Респект! (Україна, Макіївка)", "Лайк за те, що не зіпсувала пісню", "Той момент, коли киргизи переспівали українською краще, ніж "брати слов'яни" відмінно", "Ви пам'ятаєте, як всі завжди англомовні хіти переспівували? Тепер переспівують українською!!!", "Круто, прям як оригінал", - написали слухачі співачки.

Скріншоти коментарів під відео youtube.com/Melanie

Втім, знайшлися і ті, хто очікував більшого. Так, деякі чекали виконання відомої пісні на киргизькій мові.

"Я чекав більшого, хотів почути киргизьку версію", "Супер, всього декілька помилок у вимові", - написали деякі коментатори.

Скріншоти коментарів під відео youtube.com/Melanie

У цілому ж, версія знаменитої композиції від Мелані Сарієвої слухачам в більшості своїй сподобалася.

Нагадаємо, на врученні премії M1 Music Awards група KAZKA перемогла в номінації "Прорив року".

Раніше ми писали про те, як колектив відреагував на переведення їх знаменитої пісні на російську мову.

Відео: РБК-Україна