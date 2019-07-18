"Найкраща": Еліна Світоліна показала розкішні форми в купальнику на відпочинку в Одесі

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Світоліна прилетіла набиратися сил в Одесі

Еліна Світоліна насолоджується заслуженим відпочинком в Україні, а саме – в рідній Одесі, де вона народилася. Відзначимо, що останні кілька тижнів у Еліни видалися дуже насичені і напружені. Нагадаємо, що українська тенісистка брала участь у престижному міжнародному тенісному турнірі Уїмблдону (24 червня – 14 липня), який щорічно проходить у Лондоні. Проте у півфіналі Вімблдон світоліна поступилася сьомій ракетці світу Сімоні Халеп (румунська тенісистка) з рахунком 1:6, 3:6.

Після поразки Світоліна вирішила набратися сил і перевести дух. А в якості "місця сили" вибрала сонячну Одесу!

Так, на своїй instagram-сторінці спортсменка опублікувала кілька яскравих фото, позуючи у вільних літніх образах. Судячи з відміток, Світоліна зупинилася в одному з лакшері-готелів на березі Чорного моря – на одному з найпопулярніших пляжів Одеси "Ланжерон".

На одному з останній знімків Світоліна насолоджується відпочинком. При цьому спортсменка опублікувала рідкісний кадр – позуючи в купальнику! Тенісистка вибрала чорний закритий купальник. Пляжний лук довершують масивні сонцезахисні окуляри і золоті прикраси.

"Under Ukrainian sun" ("Під українським сонцем), - підписала англійською яскраве фото Світоліна.

Еліна Світоліна у купальнику (фото: instagram.com/elisvitolina)

Шанувальники Еліни поспішили засипати її коментарями:

"Набирайся сил і вперед до ТОП-3 світового рейтингу, завдання на рік!"

"Порясающая"

"Еліна, ти найкраща, удачі тобі, красуне! Бажаю тобі добре відпочити, розслабитися, набратися сил на другу половину сезону"

"Ти завжди виглядаєш чудово"

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

До речі, до цього Світоліна публікувала сонячне фото зі свого готелю, супроводивши його визнанням українською мовою:

"Щаслива відвідати рідне місто та відсвяткувати 10-річчя Одеського міжнародного кінофестивалю разом з відомими кінодіячами Кетрін Денев, Роуз МакГоуен та багатьма іншими! До зустрічі в Одесі!" – підписала знімок Еліна

Еліна Світоліна в Одесі (фото: instagram.com/elisvitolina)

Нагадаємо, до цього Еліна Світоліна вразила оптимізмом після Вімблдону. Спортсменка прокоментувала свою поразку, опублікувавши усміхнене фото на борту приватного літака і келихом вина в руках.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками на "філософському" фото. Шанувальники також прокоментували чутки про розрив відносин Світоліної з Монфісом.