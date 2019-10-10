"Листочок мій ніжний": Тоня Матвієнко зворушливо привітала маму з днем народження

Ніна та Тоня Матвієнко (фото: прес-служба артистки)

Сьогодні, 10 жовтня, Герою України та Народній артистці виповнилося 72 роки

В честь свята Тоня Матвієнко, яка презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном, опублікувала фотографію мами - Ніни Митрофанівни Матвієнко з теплими словами вітання:



“Моя найдорожча, моя люба матуся. Вітаю з днем народження! Ви, як та осінь сьогодні: благодатна, досвідчена, кольорова. Листочок мій ніжний. Не хочеться відпускати з обійм, бо грієте мою душу. Многая літа!", — підписала фото Тоня.





Ніна Матвієнко святкує день народження - Народній артистці виповнилося 72 роки (фото: прес-служба)

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко представила пісню "Не відповідай". Її написав чоловік співачки Арсен Мірзоян ще в 2012 році в період, коли між артистами зародилася симпатія.

За словами Тоні, слова пісні "Не відповідай" описують внутрішній стан артистки, що Арсен відчув:

"Не відповідай" може сказати тільки закоханий чоловік, який вже знає відповідь і водночас боїться почути те, до чого не готовий. А почуття настільки сильніші за тебе, що ти боїшся свого майбутнього. Коли я почула цю пісню, мене вразило, як точно Арсен інтерпретував мої думки щодо ситуації! Тому я обрала тактику відкритися до всього, що приготує життя. В цьому і була моя величезна сила, яка змінила хід подій", - коментує Тоня.

Також раніше Арсен Мірзоян заінтригував дуетом з лідером гурту СКАЙ.