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Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фото

Lite » Зірки 05.12.2018 - 11:57
Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фото
Фото: Ліндсі Лохан (papermag.com)

Актриса позувала для журналу в яскравих образах

Скандальна американська кіноактриса і модель Ліндсі Лохан, яку побили в центрі Москви, стала героїнею нового номера журналу Paper, взявши участь у яскравій фотосесії.

32-річна зірка знялася в образах принцес Disney. Ліндсі перевтілилася в Білосніжку, Сплячу Красуню, Русалочку і Попелюшку.

Варто відзначити, що в ці казкові образи Лохан і привнесла щось своє - наприклад, Білосніжка демонструє дуже глибоке декольте.

Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фото

Фото: Ліндсі Лохан (papermag.com)

В інтерв'ю виданню Лохан, відома своєю скандальною репутацією, поскаржилася, що такий образ їй несправедливо створили ЗМІ.

Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фото

Фото: Ліндсі Лохан (papermag.com)

"Хотіла б я знати, чому мене постійно обговорюють у пресі. Я можу зробити 99 хороших вчинків і один поганий, і саме на ньому сфокусуються. Я роблю все, щоб стати кращою версією себе, але ніхто цього не помічає. Але я теж людина, і роблю помилки", - говорить актриса.

Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фото

Фото: Ліндсі Лохан (papermag.com)

За словами Ліндсі, зараз вона подорослішала, і часом сама не може повірити в те, що витворяла 10 років тому. Також вона зізналася, що не з чуток знає, як важливо відчувати себе в безпеці - саме тому в складні моменти свого життя вона збігала в Дубай, де папараці поза законом.

Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фотоФото: Ліндсі Лохан (papermag.com)

Зазначимо, що актриса часто асоціюється з різними скандальними історіями. Так, у 2017 році вона опинилася в центрі скандалу і була змушена переїхати в Дубай. Вона довго не платила податки і стала боржником США. Їй треба було виплатити 100 710 доларів. В ОАЕ вона хотіла побудувати нове життя і мріяла створити власну бізнес-імперію.

Ми також писали про те, що Сінді Кроуфорд захопила розкішною фігурою в стильній фотосесії для глянцю.

Відео: (video.rbc.ua)

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