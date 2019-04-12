ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В лимонному плаття і пелюстках троянд: Наталя Водянова захоплює квітучим виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2019 - 14:43
В лимонному плаття і пелюстках троянд: Наталя Водянова захоплює квітучим виглядом
Наталія Водянова
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель засипала мережу радісними знімками

37-річна модель і філантроп відома своїм позитивним світоглядом, усміхненою і добротою. І зі своїми передплатниками вона також завжди не проти поділитися гарним настроєм. Так, кілька годин тому вона виклала в мережу барвисте коротке відео. Наталя сидить у себе вдома в Парижі, в кімнаті, заставленій квітами і букетами, а зверху на неї – в сповільненій зйомці – сиплються рожеві пелюстки. У кадр потрапив і домашній улюбленець сім'ї Водянова-Арно – кіт Галілео, який досить часто присутня в постах Наталії і навіть має власний аккаунт в Instagram.

Добрий і радісний ролик Наталя доповнила не менш радісною підписом: "Доброго ранку! Вихідні наближаються, сонце світить, і весна офіційно тут".

В лимонному плаття і пелюстках троянд: Наталя Водянова захоплює квітучим виглядом

Буквально за кілька хвилин пост зібрав кілька тисяч лайків і безліч коментарів: "Вау! Як красиво...", "Ніжність...", "Яка тонка естетика", "Дуже гарно", "Наталя, яка ви прекрасна", "Яка мила"...

До речі, виглядає Водянова, яка кілька останніх постів присвятила темі відпочинку і відновлення, чудово. На цей раз модель, мабуть, збирається на вихід. Так як вона одягла лимонного відтінку плаття з довгими рукавами і коміром. Волосся моделі красиво укладені, а на сяючому особі – макіяж в ніжних відтінках.

В лимонному плаття і пелюстках троянд: Наталя Водянова захоплює квітучим виглядом

Ще один яскравий образ вона показала у себе в сториз. Попередній день вона провела в компанії Керолайн Шойфеле – художнього керівника і співголови швейцарського ювелірного бренду Chopard. Модель вивчала нову розкішну колекцію, приміряла сережки, кільця, підвіски та браслети і розповідала про них. Пізніше вона виступила з короткою промовою про діяльність свого фонду "Оголені серця". На захід Наталія одягла яскраво-червону плісировану довгу спідницю, чорну блузу і черевики на низькому ходу. А зверху накинула світлий плащ з тонким поясом. Доповнили ансамбль маленька чорна сумочка, сонцезахисні окуляри і численні прикраси.

До речі, днями Наталія також присвятила пост сім'ї – супермодель показала їх з Віктором прогулянку в квітучому парку.

Моніка Беллуччі на вечірці Cartier: у сукні Dolce & Gabbana і під руку з коханим Чиста розкіш: Сінді Кроуфорд блищить в Гонконзі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України модельНаталія Водянова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся