Лілу45: хто ця потайлива співачка-дочка військового, яка підкорює серця українців

Лілу45 стрімко увірвалася в шоу-бізнес влітку 2021 року з хітом "Восемь". І вже у вересні відбувся перший сольний концерт артистки.

Україна багата на таланти. І ось вчергове ми можемо в цьому переконатися завдяки юній співачці з Києва, яка сьогодні розриває своїми піснями TikTok і Spotify.

Нещодавно вийшов другий альбом Лілу45 "В наушниках осень". І з цього приводу Lite вирішив розповісти 5 цікавих фактів про зірку, яка сходить.

Сім'я

Людмила Білоусова, вона ж Лілу45, народилася 27 вересня 2000 року в Києві.

Поки про Лілу45 відомо небагато. Особисте життя вона не афішує. Але відкрито розповідає про колишні складнощі у стосунках з батьками.

Мама Люди - логіст, а тато - військовий. Коли дочка закінчила школу, вони не сильно вітали її вибір творчої професії. На цьому ґрунті з часом виник конфлікт, і Людмила на другому курсі почала жити самостійно.

У підсумку це сприятливо вплинуло на стосунки в сім'ї. Зараз батьки пишаються тим, що робить дочка і стежать за її успіхами.

Лілу45 - дочка українського військового (фото: прес-служба артистки)

Музика

Співати Люда почала ще в дитинстві вдома, вчила тоді щось народне і виконувала з бабусею. Потім дівчинка стала займатися музикою і танцями. Це все їй дуже подобалося, але набагато сильніше вона полюбила театр.

Спочатку Люда хотіла стати актрисою, потім зрозуміла, що багато що бачить по-своєму і вирішила більше займатися режисурою.

Все змінилося під час самоізоляції. Тоді дівчина вперше встановила TikTok, взяла стару гітару, записала кілька каверів і виклала їх в соцмережу. Люда не бралася за популярні треки, тому що їй не хотілося потрапити в "річки". Дівчині просто подобалося ділитися музикою й отримувати невеликий фідбек від тих, хто перейнявся її творчістю.



Натхнення

Все, про що співає Лілу45 - прожито та осмислено нею особисто. Її може надихнути ролик про "Титанік" на YouTube або розбіжність з колегою.

Але її пісні не тільки про особисті почуття. Творчість співачки зачіпає важливі глибинні теми, такі як стосунки дітей і батьків, об'єктивізація жінок, відчуття своєї значущості в суспільстві та глобальні питання людства.



Крім музики

Важливе місце в житті люди займає театр. Закінчивши школу, вона вступила до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на режисерське відділення. Паралельно писала розповіді і придумувала сценарії. Вона вже кілька років грає в театрі, в соцмережах часто з'являються уривки з домашніх постановок і короткометражки, в TikTok вона викладала навіть міні-серіал, який знімала з друзями.

Лілу45 (фото: прес-служба артистки)

Дискографія

Перший альбом Лілу45 - "Девочка на воздушном шаре" - вийшов влітку 2021 року. На диску одинадцять треків "про кохання, переживання і моє відчуття світу навколо", - як написала сама виконавиця в соцмережах.

Хіт "Восемь" зібрав понад 350 тисяч шазамів, обігнавши у світовому рейтингу Billy Eilish, Bruno Mars і Моргенштерна.

Другий альбом "В наушниках осень" Люда презентувала 5 листопада і вже зараз він показує відмінні результати.

На свіжій платівці Лілу45 експериментує зі звучанням і створює свій осінній плейлист, наповнений чарівною індітронікою, ностальгічним роком, неймовірними текстами і вокалом, які стали візитівкою артистки. Десять треків, як аудіоп'єса, занурюють слухача у внутрішній світ співачки.