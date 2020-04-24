Лілія Ребрик вперше зіграє разом з чоловіком Андрієм Диким в «Папаньках-2» на СТБ

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик зазначає, що обожнює працювати зі своїм чоловіком

Скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра другого сезону серіалу «Папаньки» від «Дизель Студіо»! Серіальну дружину «відірваного» папаньки Єгора грає українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик. У «Папаньках-2» вона вперше зіграє зі своїм чоловіком Андрієм Диким.

Серіал «Папаньки» — знаковий для акторів. Під час кастингів до першого сезону Лілія Ребрик, за сюжетом дружина Єгора, дізналася про свою другу вагітність. На знімальному майданчику актори навіть грають сім'ями, і це додає серіалу особливої атмосфери. Так, у другому сезоні до Лілії Ребрик приєднається її чоловік, хореограф Андрій Дикий. В одній із серій вони будуть партнерами по танцях. Роль в «Папаньках» — його перший акторський досвід:

«Раніше я допомагав іншим акторам з танцювальними постановками для кіно. Але грати — це для мене вперше. Відчуваю велику відповідальність перед дружиною. Ліля – прекрасна актриса і не хочеться, щоб вона за мене червоніла.»

Лілія Ребрик ділиться, що рада працювати з Андрієм на майданчику:

«Я обожнюю працювати зі своїм чоловіком. Хоч він і не актор, він завжди дуже залучений в процес зйомки, і знає, що потрібно робити. Андрій буде грати мого партнера по танцях. Я впевнена, що зі своєю роллю він впорається на всі сто. А чому ми будемо танцювати — ви дізнаєтеся у другому сезоні,» — залишає інтригу Лілія.

Про те, допомагала вона чоловікові у підготовці до серіалу, актриса категорично відповідає:

«Ні, у нас в родині не прийнято. Ми ділимося враженнями, проблемами, відчуттями, але не вчимо один одного, як правильно робити свою роботу. Андрія запросили, в першу чергу, як хореографа. Я не можу йому підказувати, як танцювати, — сміється актриса. — Коли моя старша дочка знімалася в «Папаньках», я теж не розповідала їй, як грати, тільки допомагала вчити текст.»

Не пропустіть другий сезон серіалу «Папанек» вже зовсім скоро на СТБ!