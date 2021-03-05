Лілія Ребрик розповіла, як бореться з коронавірусом: раджу так робити!

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик нещодавно розповіла про позитивний результат тестування на коронавірус . Зараз вона перебуває "на екваторі" перебігу захворювання, але вже ділиться з шанувальниками інформацією про свій стан, а також порадами, як психологічно впоратися з хворобою.

Про це співачка написала у своєму Instagram .

За словами знаменитості, їй вже набридло хворіти.

"Провалялася кілька днів у ліжку і все – відчуваю, що досить! А сьогодні, між іншим, екватор моєї хвороби! Весна, на яку я так чекала, вже за вікном. Хоч і крізь скло, але буду нею насолоджуватися і ніякі коронавіруси мені не завадять! І не таке проходили", – розповідає Ребрик.

Ведуча поділилася планами на решту часу, який вона проведе вдома.

"Зроблю ревізію думок, планів і мрій, перегляну відзняті фотосесії і оберу найкращі світлини, може, переберу гардеробну, нарешті дістануся в ті куточки, до яких руки все ніяк не доходили!" – додала зірка.

Ребрик також розповіла шанувальникам, як психологічно справляється з хворобою і порадила робити так само.

"Хай там і банально звучить, але все ж намагаюся з усіх сил мислити позитивно, що і вам щиро раджу робити! Ну а поки – порадьте мені фільм: легкий, смішний і такий, щоб підіймав настрій!" – підсумувала вона.

Лілія Ребрик лікується від коронавірусу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях фанати подякували ведучій за слушну пораду, а також побажали їй якнайшвидшого одужання.