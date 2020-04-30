Лілія Ребрик показала, як на карантині святкує день народження молодшої дочки

Лілія Ребрик з донькою Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія та Андрій підготували для малечі багато сюрпризів

Сьогодні, 30 квітня, в сім'ї ведучої «Ранку з Україною» Лілії Ребрик відзначають другий день народження дочки Поліни. Попри те, що свято пройде у тісному сімейному колі, батьки підготували для маленької Поліни багато подарунків. Зірка телеканалу «Україна» пригадала цей день 2 роки тому, а також розповіла, у який незвичний спосіб відзначають день народження молодшої доньки.

У мами з її дитиною існує особливий зв'язок, каже телезірка, і серце матері все відчуває. Тож коли сьогодні Лілія раптово прокинулась посеред ночі, зрозуміла, що це неспроста.

«Вчора я вкладала дівчат спати і заснула сама. Прокинулась близько 1 ночі, і задумалась, чому ж мені не спиться? А ми ж 2 роки тому в цей час саме їхали в пологовий. Усі мами однакові – починаєш згадувати цю ніч, думаєш, коли ці 2 роки вже пролетіли. Ми у день напередодні пологів були на дачі, лікар сказав, що ще тиждень можна гуляти. У нас там ще був ремонт, я малювала крейдою на підлозі, де повинна стояти душова кабіна, були наші батьки, ми смажили шашлики. Приїхали додому близько 10-ої, то я ще лягла поспати. І вже близько 1-ої ночі мама почала штуркати Андрія, мовляв Ліля народжує, а він відповідав: «Ліля хоче поспати, дайте дитині поспати» (сміється). Якихось 5 хвилин я ще подрімала, і ми поїхали в пологовий. А там нам буквально одразу сказали – народжуємо. Так о 2:24 ночі з’явилась на світ наша Полінка», – пригадала Лілія Ребрик.

Батьки підготували для 2-річної доньки багато сюрпризів. Оскільки в магазинах зараз подарунки не купиш, то все замовляли онлайн. Напередодні разом з маленькою іменинницею ведуча «Ранку з Україною» приготувала тістечка – Ліля каже, що Поліна дуже любить допомагати мамі на кухні.

«Сьогодні Поля прокинулась, сказала, що хоче одягнути сукню. Вона у нас модна дівчинка. Відзначатимемо вдома вчотирьох. Дитячі дні народження ми завжди святкували з усіма родичами, хрещеними, я підбирала нам однакові образи. Цього року буде трішки в іншому форматі – Діана придумала зробити онлайн-конференцію, куди ми запросили наших родичів і друзів. Знаю, що вони теж готують сюрпризи онлайн. Ну і, звісно, будуть наші улюблені family look-и», – розповіла ведуча каналу «Україна».

Також батьки замовили дитячу анімацію онлайн. І хоча святкування пройде не так масштабно, як минулого року, Ліля переконує: головне, що «дика сімейка» разом, а коли карантин закінчиться, ще матимуть змогу зібратися з усіма близькими людьми.