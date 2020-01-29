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Лілія Подкопаєва у шкіряних скінні підкорила світським виходом з коханим в Києві

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2020 - 21:55
Лілія Подкопаєва у шкіряних скінні підкорила світським виходом з коханим в Києві
Фото: Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка прилетіла в Україну

Лілія Подкопаєва разом з коханим чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубинським прилетіла із США до Києва, де вже встигла знятися в стильному фотосеті і приміряти різні образи, а одним зі своїх перевтілень поділилася в Instagram. Так, Лілія вийшла у світ з коханим і показала стильний лук в шкіряних штанях-скінні, що пыдкреслили фігуру багатодітної мами-спортсменки.

Лілія та Ігор побували на дні народження Інни Костирі – гендиректора київського Палацу "Україна". Серед зіркових гостей були також Михайло Полавский та Ірина Білик.

Гімнастка і її коханий чоловік зробила спільне фото на пам'ять з легендарним українським поетом-піснярем Юрієм Рибчинським. На знімку Лілія позує в шкіряних скінні, чорному піджаку з декоративними золотими гудзиками і бтильонах з гострим носом на підборах.

Лілія Подкопаєва у шкіряних скінні підкорила світським виходом з коханим в Києві

Фото: Лілія Подкопаєва, Ігор Дубинський і Юрій Рибчинський (instagram.com/podkopayeva_official)

Її волосся гладко зачесане і укладене на ідеально рівний проділ, на губах – червона помада. Ігор обняв Олімпійську чемпіонку, а вона притиснулася ближче до нього. Поряд також стоїть український поет. "Легенда. Юрій Рибчинський", - свідчить підпис до зображення.

На сторінці в Instagram гімнастка опублікувала вже інше фото – в затишному повсякденному образі. Вона позувала у зручному теплому светрі молочного відтінку, який доповнила тонким чорним пояском. В якості аксесуарів – легендарна "стьобана" сумочка від Chanel червоного кольору – в тон помади і лаку для нігтів.

Лілія Подкопаєва у шкіряних скінні підкорила світським виходом з коханим в Києві

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Подивилася погоду — "ясно". Вийшла на вулицю — "зрозуміло" - залишила жартівливий підпис Лілія.

Раніше Лілія Подкопаєва замилувала зворушливим кадром з донечкою Евеліною на руках. Обличчя дівчинки гімнастка поки не показує.

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