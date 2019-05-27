"Лежачи на сцені з дівчиною": MARUV епатувала новою "спекотною" витівкою (фото)

Співачка нагадала про свій "пекучий" виступ в місті Казахстану
MARUV вирішила "підняти тонус" своїх шанувальників. Скандальна виконавиця нагадала своїм шанувальникам про нещодавній концерт, який відбувся у нічному клубі Алмати, Казахстан. Так, на своїй instagram-сторінці Анна Корсун опублікувала цілу серію дійсно "гарячих" фото.
На знімках українська красуня позує на сцені в оточенні дівчат зі своєї танцювальної групи. При цьому MARUV і танцівниці одягнені, як зазвичай, в провокаційні вбрання – боді з облягаючого чорного гіпюру. На ногах – туфлі на дуже високій платформі і шпильки.
Як завжди, на знімках бачимо відверті пози і провокації. MARUV лежить на сцені в обіймах дівчини і т. д.
Скандальна MARUV під час виступу в Казахстані (фото: instagram.com/maruvofficial)
Зате багатотисячній армії шанувальників співачки її нові кадри сподобалися. Багато хто поспішив залишити відгуки:
Скандальна MARUV під час виступу в Казахстані (фото: instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, раніше Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками. Виконавиці виступили на одному концерті на стадіоні "Металіст" у Харкові.
А до цього MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.