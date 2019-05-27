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"Лежачи на сцені з дівчиною": MARUV епатувала новою "спекотною" витівкою (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 15:27
"Лежачи на сцені з дівчиною": MARUV епатувала новою "спекотною" витівкою (фото)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка нагадала про свій "пекучий" виступ в місті Казахстану

MARUV вирішила "підняти тонус" своїх шанувальників. Скандальна виконавиця нагадала своїм шанувальникам про нещодавній концерт, який відбувся у нічному клубі Алмати, Казахстан. Так, на своїй instagram-сторінці Анна Корсун опублікувала цілу серію дійсно "гарячих" фото.

На знімках українська красуня позує на сцені в оточенні дівчат зі своєї танцювальної групи. При цьому MARUV і танцівниці одягнені, як зазвичай, в провокаційні вбрання – боді з облягаючого чорного гіпюру. На ногах – туфлі на дуже високій платформі і шпильки.

Як завжди, на знімках бачимо відверті пози і провокації. MARUV лежить на сцені в обіймах дівчини і т. д.

 

Скандальна MARUV під час виступу в Казахстані (фото: instagram.com/maruvofficial)

Зате багатотисячній армії шанувальників співачки її нові кадри сподобалися. Багато хто поспішив залишити відгуки:

  • "Концерт був просто отпад"
  • "У тебе дійсно є супер здібності закохувати в себе навіть дівчат"
  • "Мені здається, я прокинулася о 3 годині ночі тільки для того, щоб побачити ці прекрасні фото"
  • "Естетика просто зашкалює! Богиня зійшла з небес на нашу грішну Землю"
  • "Шикарно вийшло"
  • "Був офігенний концерт, але години дуже мало"
  • "Супер! Голову кружляє!!"
  • "Це було неймовірне виступ, Аня!!! Приїжджайте частіше в Алмати"
  • "Чудові, і вам так класно з цією зачіскою, супер!"
  • "Дорого і красиво"
  • "Хоч і не подобаються мені конкретно ці комбінезони-колготи, але фото вийшли!"
 

Скандальна MARUV під час виступу в Казахстані (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками. Виконавиці виступили на одному концерті на стадіоні "Металіст" у Харкові.

А до цього MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.

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