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"Літо за гроші": Слава з НеАнгелів поплавала в басейні на даху з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.08.2019 - 19:27
"Літо за гроші": Слава з НеАнгелів поплавала в басейні на даху з дітьми
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава з НеАнгелів вразила шанувальників сімейним знімком

Слава з НеАнгелів, яка нещодавно спровокувала битву зелених образів на своїй сторінці, порадувала своїх шанувальників новим сімейним фото з дітьми. На знімку Слава Камінська купається в басейні на даху будинку зі своїми дочками. Артистка журиться, що літо 2019 дуже холодне і нежарке. Також співачка поставила питання фанатам, коли ж все-таки настане літо. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Що за прогнозами ? Коли почнеться літо?"- запитала Слава з НеАнгелів.

&quot;Літо за гроші&quot;: Слава з НеАнгелів поплавала в басейні на даху з дітьми

Фото: Співачка купається зі своїми дітьми в басейні (instagram.com/babaslavka)

Цікаво, що незважаючи на відсутність сонця, виконавиця все одно вдягла сонцезахисні окуляри. В коментарях шанувальники Слави відреагували на знімок і питання до них.

  • Це кошмар, а не літо.
  • Начебто вже. Завтра чекаємо спеку!!!
  • У мене інше питання.. коли ж це літо закінчиться?
  • Літо буде днями, а може навіть раніше.

&quot;Літо за гроші&quot;: Слава з НеАнгелів поплавала в басейні на даху з дітьми&quot;Літо за гроші&quot;: Слава з НеАнгелів поплавала в басейні на даху з дітьми

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Також користувачі цікавляться, де зроблений такий кадр. "А де така краса", - запитують вони.

Як ми раніше писали, Слава з Неангелів схвилювала мережу пристрасним фото з Холостяком. Співачка закрила очі і притулилася до чоловіка щокою, а він обійняв її за талію. Для посилення ефекту від знімка Слава залишила лаконічнуийпідпис: "Розлучена і холостяк".

Нагадаємо, що Слава з Неангелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.

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