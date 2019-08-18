"Літо за гроші": Слава з НеАнгелів поплавала в басейні на даху з дітьми

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава з НеАнгелів вразила шанувальників сімейним знімком

Слава з НеАнгелів, яка нещодавно спровокувала битву зелених образів на своїй сторінці, порадувала своїх шанувальників новим сімейним фото з дітьми. На знімку Слава Камінська купається в басейні на даху будинку зі своїми дочками. Артистка журиться, що літо 2019 дуже холодне і нежарке. Також співачка поставила питання фанатам, коли ж все-таки настане літо. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Що за прогнозами ? Коли почнеться літо?"- запитала Слава з НеАнгелів.

Фото: Співачка купається зі своїми дітьми в басейні (instagram.com/babaslavka)

Цікаво, що незважаючи на відсутність сонця, виконавиця все одно вдягла сонцезахисні окуляри. В коментарях шанувальники Слави відреагували на знімок і питання до них.

Це кошмар, а не літо.

Начебто вже. Завтра чекаємо спеку!!!

У мене інше питання.. коли ж це літо закінчиться?

Літо буде днями, а може навіть раніше.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Також користувачі цікавляться, де зроблений такий кадр. "А де така краса", - запитують вони.

Як ми раніше писали, Слава з Неангелів схвилювала мережу пристрасним фото з Холостяком. Співачка закрила очі і притулилася до чоловіка щокою, а він обійняв її за талію. Для посилення ефекту від знімка Слава залишила лаконічнуийпідпис: "Розлучена і холостяк".

Нагадаємо, що Слава з Неангелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.