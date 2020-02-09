ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З літа в зиму: Настя Каменських завела мережу жарким танцем в бікіні (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2020 - 13:09
З літа в зиму: Настя Каменських завела мережу жарким танцем в бікіні (відео)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала, як переміщається з пляжу в зиму на яскравому відео

Настя Каменських вміє завести публіку - співачка із задоволенням демонструє свою підтягнуту фігуру в купальниках і відвертих вбраннях. Нещодавно артистка повернулася з відпочинку в Мексиці, де насолоджувалася теплом і купалася в океані разом з коханим чоловіком Потапом. Звичайно ж, у неї ще залишилося безліч яскравих знімків з відпочинку, якими вона періодично ділиться в мережі. А в новій публікації і зовсім схвилювала всіх жарким танцем!

Настя поділилася яскравим відеороликом, в якому вона переміщується з літа в зиму. У першій частині відео співачка танцює на мексиканському пляжі в крихітному білому бікіні, захоплюючи апетитними формами.

У другій же вона виявляється в засніжених горах, де продовжує веселитися. На цей раз на Каменських спортивні штани і світшот, а зверху вона накинула коротку бежеву шубку. В кінці ролика Настя грайливо падає прямо в сніг.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Літо проти зими", - підписала відео артистка.

Фолловери зірки прийшли в захват від яскравого відео і засипали співачку компліментами.

  • Красивий перехід!!! супер!!!
  • Круто ))
  • Супер! Фігурка класна!
  • Ти ж моя зайкаа
  • Добре що чоловік не проти! Інший би сказав моє моє і тільки моє нікому не дам дивитись )))
  • Крута
  • Настя красуня
  • Просто прекрасне відео!!!
  • Красуня
  • Реально нереальна
  • Дуже круто
  • Вауууууу, краса яка

З літа в зиму: Настя Каменських завела мережу жарким танцем в бікіні (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських наочно показала як "збирає" повсякденний образ і попутно засвітила плоский животик в білизні. Співачка одягла пальто персикового відтінку на об'ємний спортивний костюм, доповнивши комплект шапкою.

"Трохи схиблена": Настя Каменських в одній білизні зробила зізнання про свою слабкість "Худенька така": активна Настя Каменських показала, як почала свій день
Новини України Настя Каменськихфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся