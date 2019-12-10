Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Популярна телеведуча показала, як проводить час у Східній Азії
Колишня ведуча шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімками, зробленими в Китаї. Їх вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На фото можна побачити 32-річну телеведучу в червоному джемпері і білих штанях з масивним ременем в тон. Очі зірка приховала за сонцезахисними окулярами, а волосся підібрала в хвіст.
Леся позує на тлі незвичайних рослин у клумбах на узвишші, схожих на цвітну капусту. Поряд з Никитюк велосипед, тому швидше за все вона подорожує по місту на ньому.
"Дзао-шанхао. Доброго ранку! Мчу за ципао. Хто знає, що це?" - спантеличила ведуча своїх фанатів.
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Найбільш просунуті шанувальники відразу ж відповіли, що "ципао" - це китайське плаття:
Зазначимо, що сучасна форма вбрання була створена в 20-х роках модельєрами Шанхаю. Це довга сорочка/сукню, але північний варіант того ж слова чаншань позначає чоловічий одяг.
Проте знайшлися і ті, хто подумав, що "ципао" - це якесь національне блюдо:
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk
Також в цей же день Леся Нікітюк поділилася кадром, де сидить в незвичайному кріслі з безліччю китайців.
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк несподівано опинилася в Китаї. Вона продемонструвала фанатам фото в оточенні екзотичних страв.