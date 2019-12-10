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Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 10:24
Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю
Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Популярна телеведуча показала, як проводить час у Східній Азії

Колишня ведуча шоу "Орел і Решка" Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімками, зробленими в Китаї. Їх вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото можна побачити 32-річну телеведучу в червоному джемпері і білих штанях з масивним ременем в тон. Очі зірка приховала за сонцезахисними окулярами, а волосся підібрала в хвіст.

Леся позує на тлі незвичайних рослин у клумбах на узвишші, схожих на цвітну капусту. Поряд з Никитюк велосипед, тому швидше за все вона подорожує по місту на ньому.

"Дзао-шанхао. Доброго ранку! Мчу за ципао. Хто знає, що це?" - спантеличила ведуча своїх фанатів.

Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Найбільш просунуті шанувальники відразу ж відповіли, що "ципао" - це китайське плаття:

  • Привіт. Це такий одяг в Китаї. Напевно наступне фото буде саме в ній. Покажеш?
  • Чудово виглядаєш! У ципао, думаю, будеш виглядати шикарно. Красива жінка в красивому платті - це вогонь!
  • Це точно сукня!

Зазначимо, що сучасна форма вбрання була створена в 20-х роках модельєрами Шанхаю. Це довга сорочка/сукню, але північний варіант того ж слова чаншань позначає чоловічий одяг.

Проте знайшлися і ті, хто подумав, що "ципао" - це якесь національне блюдо:

  • Може це мівіна?
  • Курятина)
  • Може лимонад якийсь...
  • Що ти там робиш? За "лахміттям" приїхала або жуків поїсти?

Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Також в цей же день Леся Нікітюк поділилася кадром, де сидить в незвичайному кріслі з безліччю китайців.

Дзао-шанхао: Леся Нікітюк спантеличила листівкою з Китаю

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк несподівано опинилася в Китаї. Вона продемонструвала фанатам фото в оточенні екзотичних страв.

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