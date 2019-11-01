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Леся Нікітюк похвалилася формами в купальнику на спекотному фото з Єгипту

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.11.2019 - 09:48
Леся Нікітюк похвалилася формами в купальнику на спекотному фото з Єгипту
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча насолоджується відпочинком на Червоному морі

Леся Нікітюк нещодавно відсвяткувала день народження - ведучій виповнилося 32 роки, в честь чого вона влаштувала гучну вечірку у Києві, де навіть вразила гостей пристрасним поцілунком з Олею Поляковою. Після чого артистка презентувала свій новий тревел-проект про подорожі по Україні "LeМаршрутка" і зі спокійною совістю поїхала в невелику відпустку в жаркий Єгипет.

Там Леді Ле продовжує відзначати своє свято, насолоджуючись смачною їжею, теплою погодою і ласкавим Червоним морем. Леся з задоволенням вивчає підводний світ коралових рифів і засмагає на березі, не упускаючи випадку похвалитися своїми формами в купальнику. Зірка поділилася новим гарячим кадром на своїй сторінці в Instagram, на якому вона приймає сонячні ванни на шезлонгу.

На ведучій - ефектне зелене мікробікіні, розшите паєтками. Доповнюють розслаблений пляжний лук розпущене волосся і круглі сонцезахисні окуляри, а спокуслива поза дозволяє помилуватися на апетитні вигини фігури Нікітюк.

Леся Нікітюк похвалилася формами в купальнику на спекотному фото з Єгипту

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо ви сучасна людина, то напевно пашете як кінь!!! Я ТАК!!!
Пахайте на здоров'я, але і не забувайте відпочивати і довіряти свій відпочинок
перевіреним і гарним компаніям", - порадила теледіва підписникам.

Шанувальники Лесі поспішили залишити свої захоплені відгуки про її фігуру і жаркий знімок в цілому.

  • Яка ж красиваа
  • Леся, ви шикарні
  • Звідки купальник? Красуня
  • Воістину Богиня
  • Принадність
  • Гарно виглядаєш. Гарного відпочинку і настрою
  • Шикарна
  • Леся ну ти і вже видаєш
  • Купальник - супер!
  • Красуня
  • Як голівудська зірка
  • Леся, гарного відпочинку
  • Розумниця дівчинка. Захоплююся Вами, завжди приємно Вас бачити. Так тримати
  • Фігура супер

Леся Нікітюк похвалилася формами в купальнику на спекотному фото з Єгипту

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні на відпочинку в Єгипті.

Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні Русалка Ле: Нікітюк у мікробікіні зайнялася снорклінгом в Єгипті
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