Леся Нікітюк похвалилася формами в купальнику на спекотному фото з Єгипту

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча насолоджується відпочинком на Червоному морі

Леся Нікітюк нещодавно відсвяткувала день народження - ведучій виповнилося 32 роки, в честь чого вона влаштувала гучну вечірку у Києві, де навіть вразила гостей пристрасним поцілунком з Олею Поляковою. Після чого артистка презентувала свій новий тревел-проект про подорожі по Україні "LeМаршрутка" і зі спокійною совістю поїхала в невелику відпустку в жаркий Єгипет.

Там Леді Ле продовжує відзначати своє свято, насолоджуючись смачною їжею, теплою погодою і ласкавим Червоним морем. Леся з задоволенням вивчає підводний світ коралових рифів і засмагає на березі, не упускаючи випадку похвалитися своїми формами в купальнику. Зірка поділилася новим гарячим кадром на своїй сторінці в Instagram, на якому вона приймає сонячні ванни на шезлонгу.

На ведучій - ефектне зелене мікробікіні, розшите паєтками. Доповнюють розслаблений пляжний лук розпущене волосся і круглі сонцезахисні окуляри, а спокуслива поза дозволяє помилуватися на апетитні вигини фігури Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо ви сучасна людина, то напевно пашете як кінь!!! Я ТАК!!!

Пахайте на здоров'я, але і не забувайте відпочивати і довіряти свій відпочинок

перевіреним і гарним компаніям", - порадила теледіва підписникам.

Шанувальники Лесі поспішили залишити свої захоплені відгуки про її фігуру і жаркий знімок в цілому.

Яка ж красиваа

Леся, ви шикарні

Звідки купальник? Красуня

Воістину Богиня

Принадність

Гарно виглядаєш. Гарного відпочинку і настрою

Шикарна

Леся ну ти і вже видаєш

Купальник - супер!

Красуня

Як голівудська зірка

Леся, гарного відпочинку

Розумниця дівчинка. Захоплююся Вами, завжди приємно Вас бачити. Так тримати

Фігура супер

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні на відпочинку в Єгипті.